Incendio forestal en Lago Hermoso: intenso operativo para contener el avance del fuego

Un incendio forestal se encuentra activo en la zona de Lago Hermoso , dentro del área de influencia del Parque Nacional Lanín , y mantiene en alerta a los organismos de emergencia que trabajan de manera coordinada para contener el avance del fuego y evitar su propagación.

El operativo es encabezado por el Parque Nacional Lanín , con la participación de dos cuadrillas del ICE Zona Sur, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, Bomberos Voluntarios de Villa Meliquina, una cuadrilla de la Provincia del Neuquén y el despliegue de medios aéreos para reforzar las tareas de combate desde el aire.

Según la información obtenida por LM Neuquén , hasta el momento, los equipos trabajan en condiciones complejas propias de este tipo de siniestros, priorizando la seguridad del personal y la contención del foco ígneo en un área de alto valor ambiental.

INCENDIO- PARQUE NACIONAL LANÍN- tierra- brigadistas.jpg Federico Soto

Desde el comando del operativo se solicitó de manera expresa a la población no ingresar a la zona afectada, con el objetivo de facilitar el trabajo de los brigadistas, evitar riesgos innecesarios y no entorpecer el desplazamiento de los vehículos de emergencia y apoyo logístico.

Las autoridades indicaron que, a medida que se disponga de nuevos datos sobre la evolución del incendio, las condiciones del terreno y el alcance del fuego, la información será comunicada por los canales oficiales correspondientes. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo permanente del área y el despliegue de recursos humanos y técnicos para lograr la pronta contención del incendio.

Multas millonarias por quemas en lugares no autorizados

La provincia de Neuquén realizó la actualización de multas por incendios forestales. La medida, que busca actuar como un fuerte disuasivo ante el alto riesgo de incendios que afecta a la región, establece sanciones que pueden alcanzar los 1.700 millones de pesos.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén indicaron que estas multas son por quemas en lugares no autorizados, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia. El objetivo central es la prevención de incendios forestales y de interfaz -una problemática sensible para San Martín de los Andes y la zona cordillerana-, además de fortalecer el cumplimiento de las normas de uso del fuego.

federico soto incendios forestales lanin.jpg

Para lograr un mayor efecto disuasorio, el Ejecutivo modificó la base de cálculo de las multas. A partir de ahora, los montos se determinarán según el valor del gasoil Ultra Diesel YPF (o su equivalente) en la ciudad de Neuquén Capital.

Las sanciones irán desde un mínimo de 1.000 litros hasta un máximo de 1.000.000 de litros de combustible. Traducido a valores actuales, esto implica multas que parten desde $1.700.000 y pueden escalar hasta los $1.700 millones en los casos más graves.

Hace meses, desde la Provincia aseguraron que Neuquén se prepara para enfrentar una temporada de incendios forestales que- según todos los pronósticos - será particularmente dura. La falta de nieve en invierno, las lluvias tardías y el crecimiento acelerado de pastizales secos forman un cóctel peligroso en el inicio de la primavera. “Incendios vamos a tener. Lo importante es estar listos para el ataque inicial”, advirtió Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos.