Impondrán multas millonarias por quemas en lugares no autorizados: los nuevos precios

La provincia endurece medidas para la prevención de incendios forestales. De cuánto será el monto de las sanciones y que se tendrá en cuenta.

A través de una resolución publicada esta semana, la provincia de Neuquén realizó la actualización de multas por incendios forestales . La medida, que busca actuar como un fuerte disuasivo ante el alto riesgo de incendios que afecta a la región, establece sanciones que pueden alcanzar los 1.700 millones de pesos.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén indicaron que estas multas son por quemas en lugares no autorizados , en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia.El objetivo central es la prevención de incendios forestales y de interfaz -una problemática sensible para San Martín de los Andes y la zona cordillerana-, además de fortalecer el cumplimiento de las normas de uso del fuego.

Para lograr un mayor efecto disuasorio, el Ejecutivo modificó la base de cálculo de las multas. A partir de ahora, los montos se determinarán según el valor del gasoil Ultra Diesel YPF (o su equivalente) en la ciudad de Neuquén Capital.

Incendio forestal San Martin de los Andes.jpg Federico Soto

Los nuevos valores de las sanciones por incendios en lugares no habilitados

Las sanciones irán desde un mínimo de 1.000 litros hasta un máximo de 1.000.000 de litros de combustible. Traducido a valores actuales, esto implica multas que parten desde $1.700.000 y pueden escalar hasta los $1.700 millones en los casos más graves.

En diálogo con medios locales, la titular de emergencias, Luciana Ortiz Luna, insistió en la importancia de “cambiar hábitos” y denunciar cualquier situación riesgosa.

La funcionaria indicó que el índice de incendios está en rojo y recordó que "en Neuquén está prohibido hacer fuego". Además, hizo especial hincapié en que la provincia registra dos focos activos en Loncopué y El Huecu. Ambos serían consecuencia de las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos que elevan las probabilidades.

incendios- El Cholar- Loncopué-1

Con esta normativa, la provincia busca garantizar respuestas rápidas y eficaces ante el riesgo ígneo, protegiendo los bosques y la seguridad de los pobladores.

Neuquén refuerza la lucha contra los incendios forestales

Hace poco más de un mes, desde la Provincia aseguraron que Neuquén se prepara para enfrentar una temporada de incendios forestales que- según todos los pronósticos - será particularmente dura. La falta de nieve en invierno, las lluvias tardías y el crecimiento acelerado de pastizales secos forman un cóctel peligroso en el inicio de la primavera. “Incendios vamos a tener. Lo importante es estar listos para el ataque inicial”, advirtió Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos.

La funcionaria explicó que la estrategia se basa en reforzar tanto la capacidad de respuesta como la prevención comunitaria. La primera línea de defensa está en las brigadas provinciales, que este año recibirán equipamiento renovado y de última generación, tras décadas de carencias.

“Lo que buscamos es un ataque rápido y eficiente: que ante un foco, todo el recurso disponible se concentre de inmediato en sofocarlo”, explicó Ortiz Luna en declaraciones radiales. Recordó que en el incendio del Valle Magdalena, el más grave en la historia neuquina, la provincia debió improvisar con equipos obsoletos, algunos de los años ’50 y ’60, que hoy están siendo reemplazados.