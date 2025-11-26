Incendios fuera de control en Loncopué y El Cholar: trabajan más de 100 brigadistas

Ya afectan a 600 hectáreas. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que trabajarán durante la noche.

Dos incendios forestales mantienen en vilo el norte neuquino . En la noche de este miércoles se encuentra fuera de control en zonas aledañas a las localidades de El Cholar y Loncopué .

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que, en El Cholar, el incendio del Cerro Caicayén ya afecta aproximadamente 600 hectáreas. E indicaron que “será abordado esta noche con una estrategia de ataque nocturno, una modalidad excepcional que permitirá operar con 20 brigadistas, con asistencia médica del SIEN durante toda la intervención”.

Además, personal operativo de la Secretaría realiza la evacuación de una criancera y sus animales, para evitar que regresen a las zonas de pastoreo sin advertir la presencia del fuego.

Incendios forestales fuera de control en zonas de Loncopué y El Cholar

Incendio a ambos lados de la Ruta 21

El operativo se desarrolla en trabajo conjunto con la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, quien se encuentra en territorio desde primera hora junto al personal de la Comisión de Fomento.

En cercanías de Loncopué, los incendios de Ranquilón y El Escorial avanzan a ambos lados de la Ruta Provincial 21. En este sector se trabaja bajo una estrategia conjunta con la Federación de Bomberos Voluntarios, que aportó 25 efectivos que comenzarán a operar desde la mañana.

Incendios forestales en el norte neuquino ya afectan 600 hectáreas

Respecto a los medios aéreos, 2 aviones hidrantes y un helicóptero, aseguraron que operarán a primera hora sobre el incendio en El Cholar y luego se desplazarán hacia Loncopué, de acuerdo a las condiciones del viento y la visibilidad.

Desde el gobierno provincial solicitaron a la población no circular por las zonas afectadas y respetar todas las indicaciones del personal de emergencia.

Incendios en el cerro Otto

Esta tarde se conocían otros incendios que afectaban a la vecina provincia de Río Negro. Al menos cinco focos de incendio, cercanos entre sí y casi en simultáneo se registraron este miércoles. Se cree que todos fueron intencionales o bien ocurrieron por negligencia. La Policía y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro iniciaron un legajo para dar con los posibles autores.

Brigadistas y voluntarios de distintos organismos trabajan activamente para contener distintos focos de incendio desatados este miércoles en la ladera norte del cerro Otto de Bariloche.

El primer foco ocurrió antes del mediodía y fue contenido. Pero poco después se generaron otros tres focos en paralelo que generaron preocupación debido no sólo a la seguidilla, sino también a la existencia de fuertes ráfagas de viento.

Los curiosos afectaron el desplazamiento de móviles de rescate que intentaban llegar a una zona que, de por sí, es de acceso complejo.

Dos medios aéreos se acoplaron al combate de las llamas desde el aire. Cientos de imágenes de las columnas de humo comenzaron a circular a través de las redes sociales, debido a la preocupación que generó el caso.

Dotaciones de todos los cuarteles se abocaron al combate del fuego, prestando colaboración al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

También la Policía de la vecina provincia, a través de personal de la Comisaría 27° del barrio Melipal, incrementó la presencia operativa en la ladera norte del cerro Otto, frente a la sucesión de incendios forestales y de interfase registrados en las últimas horas.