"Cobran 500 mil pesos", el reclamo de ATE por los sueldos municipales de Villa El Chocón

La dirigencia local del gremio asegura que el sueldo promedio en ese Municipio es de 500 mil pesos y que "no alcanza". Esperan la propuesta del Ejecutivo.

Los trabajadores y trabajadoras municipales de Villa El Chocón atraviesan una situación económica límite y reclaman una recomposición salarial urgente que les permita llegar a fin de mes en un contexto de inflación y altos costos de vida. Representantes de ATE Seccional Senillosa, Arroyito y Villa El Chocón mantuvieron una reunión con autoridades locales, donde expusieron la crítica realidad del personal municipal y pidieron un piso salarial acorde a la canasta básica regional.

“Hoy la Municipalidad de El Chocón tiene un salario promedio de 500 mil pesos . Escapa a cualquier realidad”, resumió el secretario general de ATE, Jonathan Valenzuela. El dirigente explicó que la localidad tiene costos de vida, incluso superiores a los de la capital neuquina, debido a su ubicación y a la dependencia económica respecto de los pocos comercios y servicios disponibles.

El encuentro se desarrolló con la presencia del intendente Pablo Di Fonzo, el presidente del Concejo Deliberante y un concejal. Según Valenzuela, fue una reunión “amplia y tensa”, enfocada exclusivamente en la necesidad de avanzar con urgencia en una mejora salarial para los más de 200 trabajadores y trabajadoras municipales.

La organización gremial planteó que, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la canasta básica regional para una familia tipo de tres integrantes ronda los 2 millones de pesos. Desde ATE elaboraron además un relevamiento propio con precios de comercios locales y advirtieron que el costo de vida se dispara aún más por las distancias y la falta de alternativas de consumo.

“Estamos pidiendo una base de al menos 1 millón de pesos para empezar a hablar”, señaló Valenzuela. También remarcó que la mayoría de los trabajadores alquilan y que en Villa El Chocón un alquiler ronda los 600 mil pesos. “Ni siquiera alcanza para pagar el techo. Hasta para eso te faltarían 100 mil pesos”, graficó.

Hoy, quien ingresa a planta permanente, percibe entre 250 y 300 mil pesos de bolsillo, una cifra que está muy por debajo incluso del salario promedio municipal, lamentó el dirigente de ATE, quien agregó que “así de cruda está la realidad”.

Nuevo encuentro

Si bien la Municipalidad no ofreció aún una propuesta concreta, el Ejecutivo local se comprometió a realizar un estudio financiero y continuar la negociación la semana próxima. La nueva reunión quedó fijada para el miércoles 3 de diciembre.

Hasta ese día, el gremio mantendrá un compás de espera sin medidas de fuerza, pero no descarta acciones si no hay avances. “Necesitamos el ida y vuelta. No vamos a un confrontamiento directo, pero la situación requiere respuesta”, advirtió Valenzuela.

El sindicato recordó además que los aumentos que recibieron durante este año fueron únicamente por aplicación del IPC, al igual que los trabajadores provinciales, pero que ese mecanismo no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo en localidades del interior con particularidades económicas propias. “Venimos atados a una negociación provincial que escapa a la realidad de cada municipio”, sostuvo.

Valenzuela destacó que en Villa El Chocón una parte muy importante de la población depende directamente del empleo municipal por la falta de alternativas laborales dentro de la localidad. Por eso, la recomposición salarial se vuelve aún más urgente para sostener la economía familiar y evitar desigualdades aún mayores respecto a otras zonas de Neuquén.

“Queremos que los trabajadores puedan llegar a fin de mes, nada más y nada menos”, cerró.