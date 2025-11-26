Una mujer llevaba más de dos kilos de cocaína escondidos dentro de osos de peluche

En un control de rutina que realizaba Gendarmería en la ruta n°38, encontraron los paquetes dentro de los ositos de peluche.

Una mujer oriunda de Bolivia fue detenida en Tucumán con peluches rellenos de paquetes de cocaína . La detención se logró tras ser detectada por un perro antinarcóticos en un control que se realizaba a un colectivo en un tour de compras hacia Mendoza.

Pikachu, Stich, un capibara y otros osos de peluche tenían más de 2,8 kilos de cocaína en su interior. Según informó Gendarmería Nacional, el perro antinarcóticos "Fedra" fue quien detectó estos juguetes adulterados. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 38 , a la altura de la localidad de Huacra, en el sur de la provincia tucumana.

Los efectivos frenaron un colectivo que oficiaba como "tour de compras" para realizar una inspección de rutina, cuando realizaron este descubrimiento. Cuando se realizaba el control a cada pasajero, el can marcó dos bolsas pertenecientes a una pasajera.

Al inspeccionarlos frente a varios testigos, lograron encontrar nueve paquetes ocultos en su interior que contenían una sustancia blancuzca. Rápidamente se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó como resultado positivo para cocaína.

perro cocaina peluches

Lo que llamó la atención de Gendarmería sobre los osos de peluche

El procedimiento se llevó a cabo por efectivos del Escuadrón Núcleo "Aguilares" de Gendarmería Nacional. Lo que llamó la atención fue el peso inusual de los muñecos. Todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

Al abrirlos, los gendarmes hallaron nueve paquetes perfectamente escondidos, que tras el narcotest dieron positivo para cocaína. En total, la mujer transportaba 2,850 kilos de la sustancia.

cocaina osos de peluche

Según remarcaron las autoridades, este tipo de camuflaje busca evitar controles superficiales y aprovechar los traslados interprovinciales para el traslado de droga en pequeñas cantidades, fuera de rutas tradicionales.

La pasajera quedó detenida de inmediato y todo lo secuestrado fue puesto a disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que ahora investiga el origen y destino de la droga. La investigación fue trasladada a la fiscalía competente para determinar si la imputada actuaba en solitario o como parte de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

Ocultaron más de 10 kilos de cocaína dentro de peluches y almohadas

Meses atrás, integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", inspeccionaron un transporte de pasajeros que arribó al puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 34, kilómetro 734, a la altura de Balanza Las Tijeras de aquella provincia.

Durante el registro de las pertenencias de los pasajeros, los funcionarios detectaron ocho paquetes rectangulares en el interior de almohadas y de peluches, como así también 173 cápsulas dentro de paquetes de garrapiñadas y de una bolsa de cereales. Los mismos contenían una sustancia pulverulenta blancuzca.

trafico drogas

Con intervención de personal de Criminalística y Estudios Forenses, se constató la presencia de cocaína, arrojando un peso total de 10 kilos 570 gramos. El Juzgado Federal N°1 dispuso detención ambas ciudadanas y la incautación estupefaciente.

Lo atraparon con más de 4 kilos de cocaína pegados en el abdomen

Un hombre fue atrapado con cuatro ladrillos de cocaína por persona de Gendarmería Nacional en un control sobre el transporte de larga distancia sobre la Ruta 22 a la altura del Kilometro 1260, en cercanías a Villa Regina.

Efectivos del Grupo Seguridad Vial “Comahue" de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros proveniente de la ciudad bonaerense de Punta Alta con destino final en Bariloche. Comenzaron a realizar un control aleatorio de los pasajeros con sus respectivos equipajes mediante el empleo del equipo de escáner rayos x.