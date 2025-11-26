El Consejo del Salario se reúne tras seis meses para actualizar el valor del mínimo, congelado desde agosto

En términos reales, el ingreso ya es más bajo que en 2001 y acumula una caída del 63% desde su máximo de 2011.

El salario mínimo en Argentina, medido en dólares, es menor al de fines de 2001 y representa una caída del 63% respecto de su pico histórico registrado en septiembre de 2011.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se reúne este miércoles para definir una actualización del salario mínimo, que permanece congelado desde agosto. En ese contexto, distintos estudios advirtieron que el salario básico argentino atraviesa su mayor deterioro en más de dos décadas y es hoy el más bajo de América Latina en términos reales.

El valor vigente desde agosto es de $322.200 mensuales para trabajadores formales con jornada completa (48 horas semanales) y $1.610 por hora para los jornalizados. Según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), este monto equivale a 225 dólares, ubicando a Argentina por debajo de Paraguay, Bolivia, y otros países de la región. El salario mínimo costarricense, por ejemplo, ronda los 729 dólares.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) , el salario mínimo registró en octubre una caída real del 2,3%, acumulando una contracción del 35% interanual y del 64% respecto del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011. En términos históricos, el ingreso real se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, en la antesala de la crisis de la convertibilidad.

Desde diciembre de 2023, con la aceleración de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo se profundizó. Solo en los primeros diez meses de 2025, la caída real del salario mínimo fue del 7,7%.

Reunión virtual y tensión con gremios

La reunión del Consejo será virtual y estará conformada por 32 miembros, con igual representación de cámaras empresarias y sindicatos. Si no se alcanza un acuerdo entre las partes, el Gobierno podrá definir unilateralmente el nuevo piso salarial mediante un decreto, como ha hecho en oportunidades anteriores.

Los gremios llegan con reclamos firmes. Las dos CTA, UTEP y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización frente a la Secretaría de Trabajo. Exigen que el salario mínimo se actualice en función de la Canasta Básica Total (CBT), que según el INDEC alcanzó los $1.276.649 en octubre para una familia tipo. También reclaman que se aplique de forma retroactiva una recomposición desde agosto.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, señaló que “el salario mínimo actual no cubre las necesidades básicas” y propuso una suba hasta los $720.000. “El Gobierno quiere seguir planchando el salario mínimo porque con eso plancha toda la economía de ingresos, tanto programas sociales como convenios colectivos”, denunció.

aumento salarios.png

El salario mínimo no solo impacta sobre el ingreso de trabajadores no registrados o en empleos precarios, sino que también es referencia clave para asignaciones de ANSES, jubilaciones mínimas y distintos programas sociales. Por eso, su atraso frente a la inflación también afecta indirectamente a otros sectores vulnerables.

Desde los sindicatos advierten que mantener el salario congelado erosiona su función como herramienta de protección social. En ese sentido, se reclama la definición de una canasta básica “objetiva” para guiar las futuras actualizaciones.

La sesión de este miércoles será clave para determinar si habrá una recuperación del poder adquisitivo en el tramo final del año, o si continuará la tendencia de atraso respecto a la inflación que afecta a millones de trabajadores.

¿Cuánto es el salario mínimo argentino?

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) encendió nuevamente las alarmas: los trabajadores argentinos perciben hoy el salario mínimo más bajo de América Latina y atraviesan una caída histórica del poder adquisitivo.

De acuerdo con el Celag, en septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001, antes del colapso de la convertibilidad y el estallido de la peor crisis económica, política y social desde el retorno de la democracia.

El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda la región. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia (u$s395), Paraguay (u$s411) y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares.

En el mismo sentido, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo.

El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En lo que va del año la merma asciende al 5,6%. Como resultado, el salario mínimo medido en términos reales alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa además una retracción del 63% respecto del pico histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.

Índices que preocupan

El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.

La caída del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ocurrió en paralelo a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados, cuyas paritarias continúan rezagadas frente a la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en septiembre los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4%, y los del sector público, 1,1%, frente a una inflación mensual del 2,1%. El índice salarial general creció 2,2%, impulsado por una suba del 5,7% entre los no registrados.

En comparación con diciembre de 2024, el índice de salarios acumula un incremento del 30,4%, y en la medición interanual la suba es del 46%: 32,9% en el sector privado registrado, 35% en el público y 120,2% en el privado no registrado.

Golpe al bolsillo.jpg Los aumentos atentan de noviembre contra la economía de los usuarios.

Tomando solo 2025, hasta septiembre los salarios avanzaron 30,4% respecto de diciembre del año anterior: 20,4% en el sector privado registrado, 23,9% en el público y 77% en el no registrado.

Dentro del sector público, el subsector nacional registró en septiembre un aumento mensual del 1,3%, mientras que el provincial avanzó 1,1%. En la comparación interanual, las subas fueron del 21,8% y 39,6%, respectivamente. Desde diciembre del año previo, los incrementos acumulados alcanzaron el 16% para el subsector nacional y el 27,1% para el provincial.