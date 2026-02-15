La carne no para de subir y el consumo se desploma: cayó al nivel más bajo en 20 años

El aumento de precios redujo el poder de compra y un salario promedio hoy alcanza para menos kilos de asado que meses atrás.

La fuerte suba del precio de la carne vacuna empujó el consumo a mínimos en dos décadas y encendió alertas en el sector. En enero se registraron niveles históricamente bajos de demanda, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y encarecimiento sostenido de los alimentos.

Según estimaciones privadas, un salario promedio formal compra hoy 15 kilos menos de asado que al inicio de la actual gestión, mientras para este año se proyecta una menor oferta en el mercado local.

En el primer mes del año, el precio aumentó 4,9%, de acuerdo con la medición que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), por encima del 2,9% del IPC general que arrojó el Indec. El consumo de carne bovina cayó en enero de 2026 y se ubicó en 47,9 kilos per cápita/año, el peor número desde 2005, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra).

Esta dinámica no sólo se explica por la suba del precio, los salarios no recuperan terreno y entre 2023 y 2025 cayeron 1,5% en términos reales, según un análisis de la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia, que también aclaró que en caso de utilizarse la nueva canasta de medición del IPC el deterioro llega a 6,7%. Pero al interior de esa dinámica se observa otro factor: la pérdida de poder adquisitivo fue regresiva, los salarios más bajos cayeron más que los más altos.

carne-vacuna La funcionaria advirtió que cualquier apertura del mercado deberá garantizar la seguridad sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa.

“Los de menores recursos tienen que trabajar más horas para consumir lo mismo que antes, o incluso un poco menos. El golpe a los sectores más bajos de la pirámide impacta directamente sobre su demanda de bienes y servicios, muchas veces de primera necesidad”, señaló el informe.

La pérdida de poder adquisitivo también se ve acentuada por el menor ingreso disponible de los hogares. Según Empiria, el dinero después del pago de los gastos fijos, es decir los servicios, se encuentra en un nivel de casi 4% por debajo de diciembre de 2023.

Esto se ve reflejado en la pérdida de poder compra y donde algunos cortes se volvieron más caros en relación a lo que gana un trabajador. Desde que asumió Javier Milei, un sueldo promedio registrado compra 15 kg menos de asado. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el kilo subió de $ 3.617 a $ 15.094, mientras que el salario (Ripte) evolucionó de $ 447.079 a $ 1.633.547. Ese ingreso pasó de comprar 123 kg a 108 kg, respectivamente.

Hacia adelante, se vislumbra una menor oferta en el mercado local, algo que podría impactar en los precios que vienen al alza. Este año habrá mayor exportación de carne a Estados Unidos, si avanza el acuerdo comercial en el Congreso. A su vez, el consorcio ABC anticipa un faltante de 200.000 toneladas de carne para 2026. En enero, la producción de carne vacuna fue equivalente a 239 mil toneladas res con hueso y marcó una contracción de 10,0% anual (-26,6 mil t), debido al muy bajo nivel de faena, destacó Ciccra.