Quini 6: mirá los resultados de este domingo 15 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 17.650 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo del Quini 6 , te compartimos los resultados de la 3346 , que se efectuó este miércoles 11 de febrero de 2026 , se puso en juego un pozo millonario de más de 16.504 millones de pesos, con más de un millón 200 mil de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.104 millones de pesos . Salieron los números 33, 20, 23, 44, 00 y 09. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.281 millones de pesos . Salieron los números 43, 08, 21, 36, 29 y 20. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 7.563 millones de pesos y salieron los números 35, 03, 34, 08, 43 y 13. En esta oportunidad tampoco hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 313 millones de pesos, los números favorecidos fueron 28, 08, 23, 20, 45 y 27. Hubo 18 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $17 millones. Uno de ellos es de la provincia de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 17.650 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.