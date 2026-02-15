Cancillería renovó un contrato por $113 millones con una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Es para el dictado de cursos de inglés. Desde el Gobierno sostienen que el proceso fue regular y contó con el aval de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

La Cancillería renovó un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés destinados al personal diplomático y aspirantes al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). El acuerdo asciende a poco más de $113 millones y abarca capacitaciones entre marzo y noviembre de este año.

La directora ejecutiva de la entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . Según la información publicada inicialmente por la agencia Noticias Argentinas y confirmada por fuentes oficiales, la contratación se realizó mediante una adjudicación simple por especialidad.

De acuerdo con el detalle oficial , el contrato contempla cursos regulares, talleres y exámenes de nivelación para un total de 132 agentes. La AACI brinda este servicio a la Cancillería desde 2018.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2023155660356001909&partner=&hide_thread=false O es ignorante, o trata de confundir. https://t.co/wwjG3gK16V pic.twitter.com/63YUF85wzx — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 15, 2026

Intervención de la OA y la SIGEN

Debido al vínculo familiar entre Rouillet y el ministro Sturzenegger —lo que la convierte en persona políticamente expuesta— intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos avalaron el procedimiento luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la asociación.

Ese pacto establece el compromiso de las partes de no solicitar ni aceptar pagos indebidos o dádivas vinculadas al contrato. Desde el Gobierno señalaron que el mecanismo se activó justamente por la relación familiar y que el proceso fue revisado en todas sus etapas.

quirno El Canciller Pablo Quirno.

En el expediente participaron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección del ISEN. La adjudicación fue dispuesta por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.

El sistema COMPR.AR registra además una contratación previa en 2024. Desde el oficialismo indicaron que al momento de esa ejecución Sturzenegger no ocupaba un cargo ministerial, aunque se desempeñaba como asesor ad honorem del presidente Javier Milei en la implementación de la Ley Bases. También afirmaron que ese trámite se había iniciado antes de la asunción presidencial.

La defensa del Canciller y la denuncia de la oposición

El canciller Pablo Quirno defendió la contratación a través de redes sociales. “No hay absolutamente ninguna irregularidad, sino todo lo contrario. Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”, escribió.

Desde el Gobierno también señalaron que el monto actual corresponde a la actualización del contrato original firmado en 2018, ajustado por inflación. Funcionarios consultados sostuvieron que “se dieron todos los pasos legales” y que la intervención de los organismos de control fue parte del cumplimiento de las normas vigentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ditulliojuli/status/2023077143543160976&partner=&hide_thread=false Todos chorros, del primero al último.



Acá @NAagencia agrega la documentación del negocio de Sturzeneguer con la tuya.



Haremos la denuncia correspondiente. https://t.co/1wC7pBCFcM pic.twitter.com/4aBhgsEy3A — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 15, 2026

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron la contratación. La senadora Juliana Di Tullio (Frente de Todos-Buenos Aires) calificó el acuerdo como “un choreo de acá a Júpiter” y adelantó que impulsará una denuncia.