Préstamo personal del Banco Provincia de $50.000.000: cómo pedir este crédito

Los créditos de libre disponibilidad siguen siendo una opción viable para cubrir gastos inesperados, encarar nuevos proyectos comerciales o cancelar deudas. Y en febrero de 2026 , el Banco Provincia mantiene activa su línea de préstamos personales destinada a empleados públicos, trabajadores del sector privado y jubilados que perciben sus haberes en la entidad.

Además, la entidad financiera bonaerense continúa con sus préstamos orientados a solventar los gastos en las vacaciones durante la temporada de verano, entre ellos la compra de forma digital a distancia de servicios turísticos y recreativos.

A través de su línea de créditos personales, los usuarios pueden solicitar hasta un máximo de $50.000.000 de libre disposición, es decir, los fondos pueden usarse para lo que se desee. El tiempo de devolución es de hasta 60 meses con cuotas mensuales que no pueden afectar más del 35% de los ingresos netos líquidos. La tasa de interés (TNA) varía según los casos : 98% para el público en general, 91% para trabajadores del sector privado y 79% para empleados estatales y jubilados.

prestamos-personales-de-hasta-20000000-a-bajas-tasas-en-que-banco-solicitarlo-y-como-2jpg.jpg El préstamo del Banco Provincia supera los 50 millones de pesos y tiene hasta 60 cuotas.

El primer pago se genera al mes siguiente de la contratación del préstamo, que se liquida bajo el sistema de amortización francés, donde las cuotas son iguales a lo largo del plazo elegido. Las cuotas siempre vencen el último día hábil de cada mes y se debitan automáticamente de tu caja de ahorro asociada. Es importante tener los fondos suficientes para cubrir el importe total, sino no se realizará el débito. También se pueden pagar por ventanilla o a través de Home Banking o BIP Móvil, ingresando en la opción Préstamos > Mis préstamos.

En el caso de los clientes del banco, pueden solicitarlos los siguientes usuarios:

Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.

Empleados/as de planta permanente de empresas del sector privado, que cobren sus haberes por intermedio del Banco Provincia.

Jubilados/as y pensionados/as de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), o aquellos que hayan previsionales se acreditan en la “Caja de Ahorros Cuenta de la Seguridad Social”; Ex combatientes de las Islas Malvinas que gocen de la Pensión Social Islas Malvinas otorgada por la Provincia de Buenos Aires; y Jubilados/as y pensionados/as de las cajas de beneficios previsionales de la Provincia de Buenos Aires que depositen los haberes a través de este banco.

Cómo solicitar un préstamo personal en el Banco Provincia

Los créditos en la entidad bonaerense se solicitan a través de Home Banking o BIP Móvil, con el Token de Seguridad habilitado, o por Cuenta DNI. También se pueden gestionar de forma personal en la sucursal asignada a cada usuario. Para tramitarlo de forma online, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a BIP Móvil o Home Banking

Activar el Token de seguridad

Seleccionar la opción “Solicitar Préstamo”

Definir el monto y el plazo

Confirmar la operación

prestamos bancarios portada.jpg Las cuotas del préstamo se debitan automáticamente de tu caja de ahorro asociada.

Los créditos para el turismo, la línea que sigue disponible

Pese a que el verano entra en su recta final, el Banco Provincia mantiene su línea de créditos Especial Verano, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son préstamos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el banco. La tasa de interés parte desde 56%.

El principal atractivo de este crédito es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking. Ejemplo: el cliente va al balneario y negocia la compra del alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.