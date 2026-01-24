Deudas con tarjetas de crédito: un fenómeno en alza con alto impacto en Neuquén

La problemática es preocupante y hasta admitida por el propio BCRA. Qué posición ocupa la provincia en el ranking del país. ¿Es factible el proyecto de desendeudamiento que impulsa la oposición en el Congreso?

Un reciente informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), confirmó el creciente endeudamiento por el uso de la tarjeta de crédito : entre julio de 2024 y julio de 2025 trepó 55% .

Un informe publicado a finales del año pasada por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señaló que el uso de tarjeta de crédito en las compras de supermercado: pasó del 39% al 45% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 . Es decir, buena parte del endeudamiento parece estar explicado por la necesidad del financiamiento de la canasta básica .

Según el Centro RA, la suba de los servicios “es clave en esta ecuación: la luz, el gas y el agua aumentaron, y aunque la inflación se haya desacelerado, los salarios siguen quedando atrasados ”.

Para graficar los alcances de este fenómeno que afecta a millones de asalariados en todo el país, el BCRA también elaboró un ranking del nivel de deuda por el uso de plásticos en las provincias argentinas, en el cual Neuquén figura en el “top ten”, en el sexto escalón del podio, que es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

ranking Fuente: BCRA

La tarjeta de crédito se usa para completar el costo de vida diario, se afirma desde el Centro RA, por lo que la gente paga servicios en efectivo y luego recurre a la tarjeta para afrontar gastos como el supermercado.

Salvataje

Desde la Cámara de Diputados de la Nación se tomó nota de la gravedad del panorama, y esta semana, bloques de la oposición presentaron un proyecto de ley –que será impulsado en las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo- bautizado “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”.

La iniciativa promueve la creación de una línea de crédito de ANSES destinada a jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. El objetivo es que los endeudados puedan cancelar sus compromisos no solamente con las tarjetas de crédito, sino también con otros operadores no financieros, reemplazándolas por préstamos con condiciones “menos desfavorables”.

El proyecto propone que los créditos contemplan un monto máximo de $1.500.000 y se otorguen a tasas de mercado, calculadas en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Asimismo, se fija un límite para evitar nuevos endeudamientos, por lo que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros y Marianela Marclay (Unión por la Patria); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

Por ahora, es una de las escasas acciones que se promueven desde alguno de los poderes del Estado para dar respuestas a una situación que tiende a agudizarse, aunque la polémica respecto de este proyecto es el uso eventualmente electoralista de un tema sensible, pero que involucra a una importante cantidad de ciudadanos en un año el cual comenzará a activarse la campaña con vistas a las presidenciales de 2027.