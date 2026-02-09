La billetera virtual del Banco Provincia renovó su promoción más esperada, permitiendo un importante ahorro en la compra de alimentos de consumo diario.

Cuenta DNI renovó su promo más esperada en febrero 2026: qué día hay descuento en carnicerías

Manteniendo sus promociones de verano , Cuenta DNI anunció todos sus descuentos para febrero 2026. La billetera virtual del Banco Provincia (BAPRO) renovó sus ofertas especiales en gastronomía durante todos los fines de semana y, como es habitual, continúa con los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

A las tradicionales promociones se sumó un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos , con marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo. El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo. En febrero se incorporaron Balcarce y Grido. Este beneficio está pensado para las compras durante las vacaciones , tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías –la más esperada por los usuarios de Cuenta DNI- podrá usarse todos los viernes de febrero.

Se trata de un descuento del 20% por semana con un tope de $5.000, que se alcanza con un gasto de $25.000. Como el mes cuenta con cuatro viernes y el reintegro se renueva todas las semanas, la promoción permite un ahorro de hasta $20.000 en el mes.

Cuenta DNI.jpg Cuenta DNI permite un ahorro de hasta $20.000 en carnicerías durante febrero.

A tener en cuenta al momento del pago: el descuento sólo es válido para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

El detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF : 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

cuenta-dni-1956342.jpg La billetera virtual del Banco Provincia cuenta con más de 10 millones de personas usuarias y 168 mil comercios adheridos.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Además de ofrecer promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma, es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo, debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.