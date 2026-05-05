La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene sus habituales promociones, pero sumó y amplió otros descuentos . Cómo aprovecharlos.

Cuenta DNI mayo 2026: todos los descuentos en carnicerías, supermercados y gastronomía para ahorrar

Para quienes busquen mecanismos de ahorro , Cuenta DNI mantiene en mayo 2026 sus habituales promociones y descuentos en carnicerías , supermercados, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, entre otros rubros. Para el quinto mes del año, la billetera del Banco Provincia sumó beneficios en seis marcas destacadas : Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park.

El otro gran rubro que amplía el ahorro son los supermercados . Hay descuentos en: Carrefour, Chango Más, Día, Josimar, La Anónima, Niní, Toledo y 10 cadenas que operan en distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Algunas de estas promos tienen tope de descuento y otras no, de manera que el beneficio varía en cada caso.

Combinando las principales ofertas, una persona puede ahorrar 163.000 pesos pagando con Cuenta DNI. Para alcanzar esa cifra, que equivale a sumar todos los topes de descuento, debería gastar 590.000 pesos . De esta manera, el ahorro obtenido representaría el 28% del gasto realizado en consumos.

Cuenta DNI.jpg Con todos los beneficios, se pueden ahorrar más de 160.000 pesos pagando con Cuenta DNI en mayo.

Cuándo es el descuento en carnicerías en mayo 2026

La promoción en comercios de cercanía -incluye carnicerías, granjas y pescaderías- podrá aprovecharse de lunes a viernes en los comercios adheridos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El tope es de $5.000 por semana, lo que equivale a un ahorro de $25.000 a lo largo de todo el mes. Es un beneficio clave para compras frecuentes como alimentos.

A tener en cuenta al momento del pago: el descuento sólo es válido para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Cuándo y cómo son los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

La billetera digital continúa con sus beneficios en supermercados de toda la provincia. El porcentaje del descuento y los días de promociones dependerán de cada comercio. Quienes cobren jubilaciones y pensiones a través de la banca pública bonaerense tienen un 5% adicional de ahorro.

Inflacion Supermercado Generica La billetera virtual del Banco Provincia amplió sus descuentos en supermercados.

Supermercados adheridos y montos de descuento en mayo 2026:

Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense : 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.Las cadenas que participan son:5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.Las cadenas que participan son:5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar : 15% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

: 15% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana. Toledo: 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución vía reintegro dentro de los 10 hábiles después de realizada la compra.

15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución vía reintegro dentro de los 10 hábiles después de realizada la compra. Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Una por una, todas las demás promociones de Cuenta DNI en mayo 2026

cuenta-dni-1956342.jpg Cuenta DNI superó los 10 millones de usuarios.

Además de los descuentos en carnicerías y supermercados, la billetera virtual ofrece otras promociones destacadas, como beneficios en gastronomía, librerías y marcas destacadas. Estas son todas las promociones: