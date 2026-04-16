Varios bancos ofrecen líneas de créditos para los adultos mayores con fondos de libre disposición. Todos los detalles para abril 2026 .

Quiénes puede acceder a los préstamos personales de $50.000.000 para jubilados y a qué tasa, en abril 2026

Los jubilados y pensionados que necesiten financiamiento en abril 2026 pueden recurrir a distintas líneas de préstamos que ofrecen los principales bancos. La mayoría de estos créditos son de libre disponibilidad, es decir que los fondos otorgados están habilitados a utilizarse para lo que se desee, ya sea cubrir gastos, compras importantes, remodelaciones, afrontar emergencias o emprender viajes o proyectos.

Entre las diversas opciones, los Bancos Nación , Provincia , Ciudad y BBVA mantienen sus créditos a los adultos mayores , con condiciones que varían según el ingreso, la edad del solicitante y la entidad donde cobran sus haberes.

El Banco Nación cuenta con su línea de créditos personales Nación Previsional BNA que permite solicitar hasta $50.000.000 . Está destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad, aunque no incluye a pensiones no contributivas ni asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social.

Banco de la Nación Argentina (BNA).jpg El Banco Nación tiene una línea de créditos para jubilados que cobren sus haberes en la entidad.

Estos créditos a sola firma tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) fija de 53% y una Tasa Nominal Anual (TNA) de 68%. Se amortizan bajo sistema francés y un plazo de devolución de 36 meses Con e@descuento obligatorio y de hasta 72 meses con débito en cuenta. Se otorga en pesos y es de libre disposición. La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos.

La gestión se realiza de manera digital siguiendo este paso a paso:

Ingresar a la app BNA+ o al home banking

Acceder a “Tu Banco” > “Préstamos”

Definir monto, destino y plazo

Verificar los datos y confirmar la operación

Banco Provincia: hasta $50.000.000

El Banco Provincia dispone de préstamos para jubilados, pensionados, empleados públicos (nacional, provincial y municipal) y trabajadores del sector privado que cobren sus haberes en la entidad. El monto también es de hasta $50.000.000 a acreditar dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación y con la posibilidad de devolverlo en 12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses. La TNA ronda el 99%.

El crédito se liquida bajo el sistema de amortización francés, donde las cuotas serán iguales a lo largo del plazo elegido a excepción de la primera, que puede variar según la fecha de contratación. Dichas cuotas siempre vencen el último día hábil de cada mes y se debitan automáticamente de la caja de ahorro asociada, por lo que hay que asegurarse de tener los fondos suficientes para cubrir el importe total; de otro modo, no se realizará el débito. También se puede pagar por ventanilla o a través de Home Banking o BIP Móvil, ingresando en la opción Préstamos > Mis préstamos.

prestamos bancarios portada.jpg Estos préstamos son de libre disponibilidad para que el adjudicatario utilice los fondos para lo que desee.

La solicitud online es muy simple:

Ingresar al home banking o a BIP Móvil

Acceder con usuario y clave

Activar el Token de seguridad

Ir a la sección “Préstamos”

Elegir monto y plazo

Aceptar las condiciones y confirmar. El dinero se deposita automáticamente tras la aprobación

Banco Ciudad: hasta $40.000.000

La banca pública porteña también cuenta con préstamos personales para jubilados con condiciones definidas según evaluación crediticia. El monto máximo de la línea alcanza los $40.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y un esquema de cuotas fijas mensuales. En cuanto a las tasas, la TNA es del 65%, mientras que la TEA se ubica en 88,33%.

Plazo fijo- Home Banking.jpg En la mayoría de los casos, los préstamos pueden tramitarse 100% online.

Banco BBVA: hasta $40.000.000

En el caso del BBVA, la entidad ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años que parten desde $10.000 y pueden llegar hasta $40.000.000. Las cuotas son fijas bajo el sistema de amortización francés, lo que implica que el monto a pagar se mantiene constante durante todo el plazo.

Los plazos de cancelación van de 6 a 72 meses y la tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 70% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 97,46%.

Se pueden tramitar íntegramente de forma online de la siguiente manera: