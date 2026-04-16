Quiénes puede acceder a los préstamos personales de $50.000.000 para jubilados y a qué tasa, en abril 2026

Varios bancos ofrecen líneas de créditos para los adultos mayores con fondos de libre disposición. Todos los detalles para abril 2026.
Los jubilados y pensionados que necesiten financiamiento en abril 2026 pueden recurrir a distintas líneas de préstamos que ofrecen los principales bancos. La mayoría de estos créditos son de libre disponibilidad, es decir que los fondos otorgados están habilitados a utilizarse para lo que se desee, ya sea cubrir gastos, compras importantes, remodelaciones, afrontar emergencias o emprender viajes o proyectos.
Entre las diversas opciones, los Bancos Nación, Provincia, Ciudad y BBVA mantienen sus créditos a los adultos mayores, con condiciones que varían según el ingreso, la edad del solicitante y la entidad donde cobran sus haberes.
Banco Nación: préstamos de hasta $50.000.000 para jubilados y pensionados
El Banco Nación cuenta con su línea de créditos personales Nación Previsional BNA que permite solicitar hasta $50.000.000. Está destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad, aunque no incluye a pensiones no contributivas ni asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social.
Estos créditos a sola firma tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) fija de 53% y una Tasa Nominal Anual (TNA) de 68%. Se amortizan bajo sistema francés y un plazo de devolución de 36 meses Con e@descuento obligatorio y de hasta 72 meses con débito en cuenta. Se otorga en pesos y es de libre disposición. La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos.
La gestión se realiza de manera digital siguiendo este paso a paso:
- Ingresar a la app BNA+ o al home banking
- Acceder a “Tu Banco” > “Préstamos”
- Definir monto, destino y plazo
- Verificar los datos y confirmar la operación
Banco Provincia: hasta $50.000.000
El Banco Provincia dispone de préstamos para jubilados, pensionados, empleados públicos (nacional, provincial y municipal) y trabajadores del sector privado que cobren sus haberes en la entidad. El monto también es de hasta $50.000.000 a acreditar dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación y con la posibilidad de devolverlo en 12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses. La TNA ronda el 99%.
El crédito se liquida bajo el sistema de amortización francés, donde las cuotas serán iguales a lo largo del plazo elegido a excepción de la primera, que puede variar según la fecha de contratación. Dichas cuotas siempre vencen el último día hábil de cada mes y se debitan automáticamente de la caja de ahorro asociada, por lo que hay que asegurarse de tener los fondos suficientes para cubrir el importe total; de otro modo, no se realizará el débito. También se puede pagar por ventanilla o a través de Home Banking o BIP Móvil, ingresando en la opción Préstamos > Mis préstamos.
La solicitud online es muy simple:
- Ingresar al home banking o a BIP Móvil
- Acceder con usuario y clave
- Activar el Token de seguridad
- Ir a la sección “Préstamos”
- Elegir monto y plazo
- Aceptar las condiciones y confirmar. El dinero se deposita automáticamente tras la aprobación
Banco Ciudad: hasta $40.000.000
La banca pública porteña también cuenta con préstamos personales para jubilados con condiciones definidas según evaluación crediticia. El monto máximo de la línea alcanza los $40.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y un esquema de cuotas fijas mensuales. En cuanto a las tasas, la TNA es del 65%, mientras que la TEA se ubica en 88,33%.
Banco BBVA: hasta $40.000.000
En el caso del BBVA, la entidad ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años que parten desde $10.000 y pueden llegar hasta $40.000.000. Las cuotas son fijas bajo el sistema de amortización francés, lo que implica que el monto a pagar se mantiene constante durante todo el plazo.
Los plazos de cancelación van de 6 a 72 meses y la tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 70% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 97,46%.
Se pueden tramitar íntegramente de forma online de la siguiente manera:
- Ingresar a la app o al simulador online de BBVA
- Seleccionar monto y cantidad de cuotas
- Completar los datos personales
- Confirmar la solicitud
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