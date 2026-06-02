Chau tardes templadas en Neuquén: cuándo llegan el frío y la lluvia

Un frente de aire frío y húmedo cambiará el tiempo en la región. La AIC anticipó cuándo se concretará el drástico descenso de la temperatura.

Neuquén transita las últimas horas de condiciones agradables antes de un rotundo y prolongado cambio de las condiciones metereológicas. Tras un breve período caracterizado por tardes templadas y un ambiente relativamente apacible, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa que el invierno empezará a mostrar sus cartas de forma anticipada.

Las condiciones comenzarán a desmejorar paulatinamente en toda la Patagonia norte debido al ingreso sostenido de un frente húmedo que empujará las marcas térmicas en descenso y traerá inestabilidad urbana generalizada.

A partir de los datos oficiales de la AIC, se confirma que la estabilidad tiene los minutos contados. Los vecinos de la región deberán volver a sacar los abrigos pesados y prepararse para un cierre de semana riguroso.

Cómo estuvo el tiempo este martes y qué pasa esta noche en Neuquén

Durante la tarde de este martes el tiempo se presentó templado, con un cielo que se mantuvo cubierto y una temperatura máxima que alcanzó los 19°C. El viento sopló desde el sudeste a una velocidad de 16 km/h, registrando ráfagas que se posicionaron en los 22 km/h. Sin embargo, el panorama empezó a cambiar al atardecer.

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Para esta noche de martes, el cielo se encuentra mayormente cubierto y se siente el bajón térmico, con una temperatura actual que ronda los 6°C. La intensidad del viento se incrementó notablemente desde el sector este, alcanzando los 22 km/h de base con ráfagas molestas que tocan los 41 km/h. Esta nubosidad persistente forma parte de los períodos nubosos que se mantienen instalados sobre toda la región del Alto Valle.

Qué pasará durante la semana: el último alivio antes del impacto

El miércoles 3 de junio se convertirá en la última jornada de tregua meteorológica para la capital neuquina. Durante el día, el cielo continuará completamente cubierto. Aunque se espera una tarde templada con una máxima de 18°C, el viento rotará hacia el oeste a 12 km/h con ráfagas leves de 19 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más frescas: el cielo estará mayormente cubierto, la mínima descenderá a los 5°C y el viento soplará desde el sur con ráfagas de 13 km/h. Con este escenario, se terminará de manera definitiva el ciclo de viento débil con tardes agradables.

Cuánto bajará la temperatura y cuándo llega el frío

El verdadero quiebre se consolidará a partir del jueves 4 de junio, cuando el aire frío y húmedo proveniente del sudeste se instale con fuerza en la zona. El impacto en el termómetro será inmediato:

Jueves 4 de junio (Día): El cielo estará mayormente cubierto y la temperatura máxima sufrirá un bajón drástico, alcanzando apenas los 13°C . El viento soplará del sudeste a 22 km/h con ráfagas de 31 km/h , aumentando la sensación de frío.

Jueves 4 de junio (Noche): El cielo se presentará totalmente cubierto con una mínima de 6°C y ráfagas constantes de 23 km/h desde el sudeste.

Viernes 5 de junio: La jornada se mantendrá gris y encapotada tanto de día como de noche, con el cielo completamente cubierto. La máxima diurna llegará a los 14°C y la mínima nocturna repetirá los 6°C. El viento dará un breve respiro al soplar desde el este a 12 km/h con ráfagas de 16 km/h.

Se esperan ráfagas y lluvias para el fin de semana

Las peores condiciones de inestabilidad y el frío extremo llegarán en el transcurso del fin de semana, complicando cualquier plan al aire libre. El sábado 6 de junio, la región ingresará de lleno en una ventana de inestabilidad climática. Durante el día, el cielo estará inestable con una temperatura máxima estimada en 16°C y vientos del sur a 16 km/h.

Este bloque de humedad generará el desarrollo de lluvias y lloviznas dispersas en las áreas urbanas. Por la noche sabatina, la nubosidad comenzará a disminuir hacia un estado parcialmente nublado, pero provocará un desplome térmico alarmante: la temperatura mínima caerá hasta 1°C, acompañada de ráfagas que alcanzarán los 22 km/h desde el sudoeste.

El domingo 7 de junio se caracterizará por un ambiente de características polares. Si bien durante el día el sol logrará asomar dejando un cielo mayormente despejado con una máxima de 15°C y vientos del sudeste a 15 km/h, la calma será engañosa. La falta de nubosidad acelerará el enfriamiento nocturno.

Hacia la noche del domingo, con un cielo completamente despejado, el termómetro colapsará y registrará una temperatura mínima extrema de -3°C bajo cero. El viento del sudeste continuará activo a 15 km/h con ráfagas de 25 km/h, lo que generará una sensación térmica congelante en el cierre del fin de semana.

Qué dice la AIC para los próximos días

Los indicadores oficiales provistos por la AIC en su sitio web reafirman que el frente frío llegó para quedarse durante los próximos días.

La evolución de la presión atmosférica es un claro reflejo del cambio de sistemas meteorológicos: pasará de los 1014 hPa registrados durante este martes a unos elevados 1025 hPa para el domingo por la noche, consolidando el ingreso de las altas presiones invernales.