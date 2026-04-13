Créditos para jóvenes en Neuquén: la tendencia más elegida tras el plan del BPN

Se trata de los préstamos que se otorgaron a menores de 35 años en estos meses para viviendas, vehículos y equipos informáticos. Los datos más llamativos.

El lanzamiento créditos específicos para jóvenes en Neuquén , impulsadas por el gobierno provincial a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) , ya muestra sus primeros resultados. ¿Para qué se endeudan? O mejor dicho... ¿qué oportunidades buscan los jóvenes en estos créditos?

LM Neuquén accedió a la cantidad de solicitudes ingresadas en el BPN para analizar las tendencias de entre el 2 de enero y el 31 de marzo pasado. En total se otorgaron 13.041 préstamos a menores de 35 años, por un monto total que supera los 17.335 millones de pesos.

Los datos indican con mucha claridad para qué están usando el financiamiento los jóvenes neuquinos. La mayor parte se concentra en los llamados préstamos de libre destino, es decir, aquellos en los que no se exige justificar el uso del dinero, con una tasa bonificada.

BPN (10) El BPN lanzó una línea de crédito joven y la tendencia es de libre disponibilidad y compra de vehículos. Claudio Espinoza

En este rubro se otorgaron 12.815 créditos por casi 14.000 millones de pesos, algo que muestra una fuerte preferencia por la flexibilidad. En este caso, de todas maneras no fue mucho el monto, alrededor de 1 millón de pesos por crédito.

Créditos para jóvenes: dinero para el primer 0 Km

En segundo lugar aparecen los créditos para adquisición de vehículos, con 152 operaciones por más de 1.750 millones de pesos, un número que se refuerza como de los más demandados. En este caso, cada uno de los créditos tiene un promedio de 11,5 millones de pesos. Es decir, para al menos la compra de una buena parte de un vehículo.

Muy por detrás se ubican otras líneas más focalizadas como los equipos informáticos se pidieron 33 créditos (más de 80 millones de pesos). En tanto que los anotados para vivienda y refacción, fueron 32 créditos (más de 1.500 millones de pesos) lo que representa unos 48,5 millones de pesos por cada uno de los jóvenes que fueron al BPN.

También para monopatines y bicicletas eléctricas, se anotaron 7 créditos (12 millones de pesos) por casi 2 millones cada uno y alquileres apenas 2 créditos (6 millones de pesos). Este último dato llamó particularmente la atención dentro del propio gobierno.

La subsecretaria de Juventud, Katherina Allende (depende de la ministra Josefina Codermatz), explicó que el bajo número de créditos para alquileres sorprendió incluso a los equipos técnicos. “Pensamos que iban a ser bastante más”, admitió, en diálogo con LM Neuquén.

Josefina Codermatz Josefina Codermatz es la ministra de Juventud y Deportes de la Provincia de Neuquén y de ella depende la iniciativa de los créditos de línea joven del BPN.

Allende también detalló que los créditos presentan condiciones muy competitivas dentro del mercado. “Son variables, ajustados por UVA, pero ayer estaban en torno al 10% (50%+ 2 puntos de la TNA), que es muy bajo. Incluso más bajos que otras líneas del BPN”, indicó.

Según precisó, el proceso de acceso es ágil y con pocos requisitos: “No se le pide mucha más información. Se hace la evaluación crediticia y listo”, señaló, lo que explica en parte el alto volumen de préstamos otorgados en apenas tres meses.

Además de las líneas bancarias, la Subsecretaría de Juventud mantiene sus propios esquemas de financiamiento para proyectos productivos.

Créditos del BPN para emprendedores y proyectos productivos

En ese sentido, Allende destacó dos programas, que son los créditos de hasta 5 millones de pesos para ideas iniciales, y la línea Proyecta Futuro, que financia emprendimientos más avanzados con montos de hasta 30 millones de pesos

En este caso, a diferencia de los préstamos bancarios, sí se realiza una evaluación de proyectos.

El balance inicial del programa muestra una doble lectura porque por un lado, el fuerte acceso al crédito por parte de los jóvenes; pero por otro, hay una tendencia a priorizar la liquidez y el consumo —especialmente libre destino y vehículos— por sobre inversiones en vivienda o necesidades habitacionales, en un clima económico donde el acceso al alquiler sigue siendo una de las principales preocupaciones, pero no necesariamente canalizada a través de estas herramientas financieras.