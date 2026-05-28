Crédito para motos en 72 cuotas fijas: cómo pedirlo y hasta qué monto se puede solicitar en 2026

El Banco Nación ofrece créditos personales para la compra de motos . ¿Cuáles son los puntos más salientes de esta modalidad y qué requisitos se precisan para acceder a este préstamo ?

En los últimos tiempos, el mercado de la venta de motos creció notablemente. Una de las instituciones bancarias más importantes del país como lo es el Banco Nación ofrece créditos personales para la compra de motos . ¿Cuáles son los puntos más salientes de esta modalidad y qué requisitos se precisan para acceder a este préstamo ?

Cabe recordar que Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA) detalló que entre enero y abril 2026 se patentaron 301.962 motos, una cifra que representó un 47,5% más que la relevada en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 204.732 motos.

El Banco Nación otorga una línea de préstamos personales para comprar productos a través de Tienda BNA+, entre ellos motos 0km.

Préstamos personales de Banco Nación para comprar una moto en 2026

El Banco Nación otorga una línea de préstamos personales para comprar productos a través de Tienda BNA+, entre ellos motocicletas 0 km. Los aspectos más salientes de esta modalidad de préstamo personal son los siguientes:

Permite financiar desde $100.000 hasta $40.000.000 en pesos.

en pesos. El plazo de devolución es de hasta 72 meses .

. La tasa nominal anual fija es del 38%, con una tasa efectiva anual del 45,37%.

El costo financiero total informado es de 45,98% expresado como TNA y de 57,02% como TEA, calculado para un préstamo de $100.000 a 72 meses.

Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación para adquirir una moto 2026

Para acceder a la compra de una moto, el interesado debe acceder a la Tienda BNA+ (la operación se realiza de manera digital). Así, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

Ingresar al catálogo.

Elegir el modelo disponible.

Seleccionar la opción de financiación con préstamo personal y avanzar con la solicitud.

y avanzar con la solicitud. Una vez aprobada la operación, debe coordinar la entrega y los trámites correspondientes con el vendedor.

En el caso de Banco Nación, la cuota se cobra mediante débito en caja de ahorro y la afectación de ingresos puede llegar hasta el 35% para usuarios que cobren haberes en la entidad, o hasta el 30% para el resto de los solicitantes.

Un dato clave a tener en cuenta: si bien a través de esta modalidad se puede estirar el pago de la compra de la moto en cuotas fijas, lo cierto es que antes de gestionar el préstamo se debe analizar el costo total y no solamente el valor de la cuota mensual.

Concesionario de motos Si bien a través de esta modalidad se puede estirar el pago de la compra de la moto en cuotas fijas, lo cierto es que antes de gestionar el préstamo se debe analizar el costo total y no solo el valor de la cuota mensual. Freepik

En relación al crecimiento del mercado referido a la venta de motos, Sebastián Beato -titular de ACARA- comentó que "lo que está sucediendo en el mercado de los motovehículos es realmente notable, completando en marzo y abril los dos meses de mayor registro de patentamientos de la historia, por encima de las 80.000 unidades. Cada vez más gente se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación”.