El Gobierno vetó el ascenso de una candidata a jueza por sus vínculos familiares con un periodista crítico

Desde la Casa Rosada ordenaron retirar el pliego de María Verónica Michelli del Senado en medio de cuestionamientos políticos y judiciales.

La objeción del Gobierno responde al parentezco de María Verónica Michelli con un periodista que investigó el caso $Libra.

El Gobierno decidió retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata , en una medida que generó polémica por los motivos detrás de la decisión.

La nominación cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen, es decir, para ser votado en el Senado. Pero el oficialismo se niega a presentarla.

La negativa objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Javier Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon , periodista de La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , entre otras publicaciones.

En contrapartida, desde Casa Rosada respaldaron otras postulaciones judiciales cuestionadas por sus relaciones con dirigentes cercanos a la AFA de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

javier y karina milei

El pliego de Michelli reunió nueve firmas, la mayoría de los miembros de Acuerdos, que tiene 17 integrantes, pero el presidente de la Comisión, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se niega a presentar el dictamen.

Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.

Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

JUAN CARLOS PAGOTTO Juan Carlos Pagotto.

Enojo de los senadores por la decisión del Gobierno

Por el momento, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado, pero el envío del pedido de retiro del pliego podría ponerle más tensión a la situación.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.

Apoyo del oficialismo a los jueces de la AFA

El Gobierno decidió darle luz verde a los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero penal económico.

Ambos magistrados son jueces de primera instancia del fuero penal económico; habían sido objetados por la Casa Rosada por sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Tapia y Toviggino

Sin embargo, ahora ese veto parece haber desaparecido. Desde el miércoles, emisarios de Pagotto dieron la orden de que se empiece a juntar firmas para los dictámenes de ambos postulantes.

Tanto Galván Greenway como Catania habían iniciado negociaciones con la Casa Rosada y con Bullrich para que eliminara el veto a sus postulaciones. Parece que sus argumentos fueron convincentes, ya que el oficialismo ahora está dispuesto a firmar el dictamen para que puedan ser aprobados en la próxima sesión.