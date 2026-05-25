Javier Milei reunió a su Gabinete: habló de gestión y evitó las internas del Gobierno

Lo presentaron como un encuentro “teórico” centrado en el rumbo económico, con exposiciones de ministros y cierre a cargo de Manuel Adorni.

Al finalizar el Tedeum del 25 de Mayo, Javier Milei se reunió con su gabinete en la Casa Rosada.

en medio de las tensiones internas que atraviesan al Gobierno , el presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete con la mayoría de sus ministros, tras la imagen de unidad que dejó el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires .

El encuentro, realizado en el Salón Eva Perón , se desarrolló sin referencias a la disputa que en los últimos días enfrentó públicamente al asesor presidencial Santiago Caputo con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en un contexto de creciente ruido interno.

Según relató una fuente cercana al Gobierno, “no hubo ninguna mención al tema” . Al menos dos asistentes aseguran que tampoco hubo referencias a las disparidades existentes entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito como ocurrió en la última edición.

El mandatario, que considera que la exhibición de las diferencias son un error que deben resolverse puertas adentro, resolvió convocar a una nueva reunión tras el cruce de Santiago Caputo contra el alfil que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Qué dejó la reunión de Gabinete de Javier Milei

El intercambio duró poco más de una hora y lo tuvo Milei como principal expositor. Un funcionario precisó que la reunión fue de carácter “teórico”, y que durante su alocución, el Presidente abrió la reunión con su visión sobre la coyuntura y la marcha de la economía. Además, manifestó optimismo por los últimos datos de actividad registrados durante los meses de abril y mayo.

También trazó un diagnóstico de crecimiento y expansión de la economía y habilitó una instancia de intercambio entre los ministros que expusieron los hitos de sus carteras. Luego de conversar acerca de “cómo tomar decisiones”, el ministro coordinador estuvo a cargo del cierre.

La reunión se dio con el equipo completo, a excepción de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), quien cumple agenda en Roma, y Luis Caputo (Economía), que informó un cuadro gripal, desde la cúpula de la administración libertaria garantizan que habrá futuras reuniones exclusivas con la plana del Poder Ejecutivo. De esta forma, cuando el temario no requiera la presencia de los alfiles legislativos, Martín Menem y Patricia Bullrich podrían quedar afuera.

Saludo desde el balcón de Casa Rosada

Antes de comenzar la reunión y al finalizarla, el Presidente saludó desde el balcón de Casa Rosada a las personas que se conglomeraron en Plaza de Mayo con motivo del acto patrio.

Embed

Agenda oficial

Continuando con la agenda oficial, la mesa política se dará cita este martes a las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior. Varios de los miembros del círculo esperan poder discutir sobre las tensiones que atraviesan al oficialismo durante esa reunión.

Varios miembros del Gobierno piden que Milei intervenga en la disputa abierta entre las tribus en pugna, pero, el presidente accionó como estila y sin tomar postura, se mostró acompañado por la plana completa. Incluso, por estas horas, se dedica a compartir en su cuenta de X imágenes en las que se lo ve en el balcón presidencial escoltado por Santiago Caputo y Karina Milei, el habitual Triángulo de Hierro.