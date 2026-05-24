Tensión en Bolivia: persisten los bloqueos y crecen los enfrentamientos con la policía

Ante la escalada de violencia que persite en Bolivia, el Presidente Rodrigo Paz analiza endurecer las medidas contra los manifestantes.

Aumenta la tensión en Bolivia por las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz . En ese contexto, este sábado policías, apoyados por militares, se enfrentaron con manifestantes para abrir las desbloquear las carreteras de La Paz al paso de vehículos con alimentos y combustibles.

El presidente Paz, con apenas seis meses en el poder, se enfrenta a la resistencia de campesinos , obreros, maestros y transportistas por la crisis económica que atraviesa el país, la peor desde hace cuarenta años. El funcionario advirtió en declaraciones a Unitel: "Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro. Sentí que mi vida estuvo en riesgo".

Este sábado el país tuvo una nueva ola de enfrentamientos. Los manifestantes , que escalaron sus reclamos y ahora exigen la renuncia del mandatario , mantienenmás de medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país.

Con palas mecánicas y excavadoras, agentes antimotines iniciaron temprano en la mañana operativos para retirar escombros que bloquean carreteras en distintos puntos del país y mantienen cercada a La Paz, capital política de Bolivia. A la cabeza de un operativo que incluyó a unos 2000 efectivos, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo que sufrió una emboscada, aunque está fuera de peligro.

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La policía lanzó gases lacrimógenos cuando manifestantes con hondas y petardos intentaron defender los puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur). Aunque vehículos de carga consiguieron pasar, por la tarde del sábado algunas zonas fueron retomadas por los manifestantes.

Las autoridades no reportaron heridos ni detenidos. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el sindicato agrario más grande del país, llamó a sus miembros a "masificar" los bloqueos.

Rodrigo Paz analiza medidas más duras contra los manifestantes

En diálogo con TN, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que su administración está “forzando hasta el último momento el diálogo”, pero reconoció que la crisis tiene un límite.

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“Todo tiene un límite”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de endurecer las medidas frente a los bloqueos y protestas que paralizan rutas estratégicas y complican el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.

El mandatario sostuvo que este fin de semana será clave para intentar alcanzar acuerdos con sectores sociales que mantienen reclamos históricos, aunque diferenció a esos grupos de quienes, según denunció, buscan “romper el proceso constitucional democrático”.

El presidente de Bolivia agradeció la ayuda de Javier Milei

Rodrigo Paz Pereira destacó este sábado el apoyo que recibió de la Argentina para sostener el abastecimiento en las zonas más afectadas por los bloqueos y protestas. El mandatario reveló que el gobierno de Javier Milei colaboró con aviones Hércules para montar un puente aéreo que permita trasladar alimentos entre distintas regiones del país.

“Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”, afirmó Paz.

Según explicó, la ayuda argentina se concretó con el préstamo de aeronaves militares para transportar productos desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz y El Alto, donde los bloqueos mantienen comprometido el ingreso de combustible, alimentos y medicamentos.

El presidente de Bolivia también agradeció el apoyo logístico de Chile, Brasil y Ecuador y aseguró que varios gobiernos de la región consideran que la actual escalada de tensión representa “un ataque a la democracia”.

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Aunque aclaró queno habló personalmente con Javier Milei durante las últimas horas, Paz confirmó que existieron intercambios de mensajes y contactos permanentes entre funcionarios de ambos gobiernos. “No tuve la oportunidad de hablar con el presidente, pero sí de enviar mensajes”, explicó.

El mandatario también se refirió a la relación política que busca construir con la Argentina y con otros países de la región. Contó que mantiene una estrategia diplomática de acercamiento tanto con gobiernos ideológicamente cercanos a Donald Trump como con administraciones de signo opuesto, como la de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

“Primero tenemos nuestra relación con el vecindario”, explicó. Y agregó: “Así como estuve con Trump, a los pocos días estaba con Lula. Todo aquello que sea de beneficio para Bolivia, lo vamos a utilizar”.