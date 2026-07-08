Quién es el hombre asesinado de una puñalada en el pecho en Añelo: la discusión inició en un bar

El agresor permanece detenido y este jueves se avanzará con la formulación de cargos. La Policía secuestro el cuchillo con el que efectuó la herida mortal.

La fiscal Eugenia Titanti dispuso la detención del hombre que permanecía demorado, principal sospechoso de asesinar de una puñalada a un hombre de 30 años en Añelo . Según la investigación, el hecho se originó con una discusión en un bar y culminó en la vía pública, donde la víctima fue apuñalada y quedó tendida.

Según lo informado a LM Neuquén , está previsto que la fiscal del caso requiera a la Oficina Judicial la audiencia para efectuar la correspondiente formulación de cargos durante la este jueves.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que, de acuerdo al informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció como consecuencia de una hemorragia generada por una herida de arma blanca en la zona del tórax. Fue identificado como Jonathan Pintos, de 30 años.

La localidad se vio conmocionada por el violento episodio luego de los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto. Según informó el comisario Sergio Ranguimán, Coordinador de la Dirección Seguridad Interior Añelo, el incidente se originó alrededor de las 23:30 en el interior de un bar. “Se habría generado un incidente en el interior de un local. Esta habría tenido continuidad en la vía pública donde habría sido agredido la víctima”, explicó, en diálogo con R7.

A pesar de la intervención de los médicos del hospital local y del médico legista de la policía, se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas. Respecto a la naturaleza del conflicto, Ranguimán señaló que se trata de un local tipo "pub" y que se investiga si existió una discusión previa: “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”.

Detención y secuestro de un cuchillo

Gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría 10°, se logró la demora de un sospechoso de 39 años, quien fue aprehendido en las inmediaciones del lugar. “En principio todo indicaría, del relevamiento de testimonios y cámaras que se realizaron en el sector, que tendría vinculación con el hecho”, indicó.

Además, los efectivos policiales lograron el secuestro de un elemento clave para la causa: “se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”. El cuchillo será sometido a pericias para determinar la presencia de restos hemáticos que confirmen su uso en el crimen.

Titanti coordina las tareas del personal de investigaciones. Las autoridades continúan trabajando para precisar el grado de responsabilidad del detenido y establecer si hubo otros participantes en la agresión.