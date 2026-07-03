Añelo: el despliegue inmobiliario que marca la frontera de la inversión y cómo capitalizarlo en el Foro de Inversiones de Vaca Muerta

Añelo dejó de ser una pequeña localidad para convertirse en la capital operativa de la cuenca. La urgencia habitacional es notable.

Añelo: el despliegue inmobiliario y cómo capitalizarlo en el Foro de Inversiones de Vaca Muerta

Vaca Muerta ya no es una promesa; es el motor que tracciona la economía nacional, un fenómeno que será analizado en profundidad durante el próximo Foro de Inversiones Vaca Muerta -los días 12 y 13 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires- , la plataforma clave para conectar el capital con las demandas reales de la cuenca.

Los números no dejan lugar a dudas: 47.000 millones de dólares de inversión acumulada entre 2013 y 2023, 11.500 millones inyectados solo en 2024, y una proyección de 200.000 millones para los próximos ocho años.

Con una producción de petróleo que creció un 30% interanual, Horacio Marín, CEO de YPF, apunta a exportar un millón de barriles diarios y generar 40.000 puestos de trabajo netos. En este escenario, la infraestructura y el Real Estate dejaron de ser sectores de apoyo para convertirse en el negocio central, con Añelo como epicentro.

Añelo dejó de ser una pequeña localidad para convertirse en la capital operativa de la cuenca. La urgencia habitacional es notable: diariamente, unas 25.000 personas viajan desde Neuquén capital porque no hay dónde alojarse.

Ante esto, el intendente Fernando Banderet impulsa que Añelo sea reconocida como Municipio de Primera Categoría para mejorar la gestión y dar más certezas a quienes invierten.

Oportunidades reales: el mapa de la inversión en Añelo

Los desarrolladores ya están jugando fuerte en la zona:

Fincas de Añelo : Un masterplan de 130 hectáreas con 30 parcelas disponibles desde 100 dólares el m², que integra proyectos como Añelo Nuevo, CLH Hotel (el primero automatizado del país), Elysian, Flexibox y Solares de Añelo.

Un masterplan de 130 hectáreas con 30 parcelas disponibles desde 100 dólares el m², que integra proyectos como Añelo Nuevo, CLH Hotel (el primero automatizado del país), Elysian, Flexibox y Solares de Añelo. NEOS: Apuestan a la obra tradicional con su proyecto de 112 departamentos y 48 camas, además del complejo Neweken. José Ruiz Rodríguez, su socio gerente, afirma: "Transformar el potencial de estos lugares en oportunidades concretas de inversión es nuestro ADN".

Apuestan a la obra tradicional con su proyecto de 112 departamentos y 48 camas, además del complejo Neweken. José Ruiz Rodríguez, su socio gerente, afirma: "Transformar el potencial de estos lugares en oportunidades concretas de inversión es nuestro ADN". IDERO: Marcó un hito al colocar el 100% del primer Fideicomiso Financiero Inmobiliario con oferta pública para Vaca Muerta, democratizando el acceso a unidades ya alquiladas a multinacionales con una renta estimada del 10,88% anual.

Marcó un hito al colocar el 100% del primer Fideicomiso Financiero Inmobiliario con oferta pública para Vaca Muerta, democratizando el acceso a unidades ya alquiladas a multinacionales con una renta estimada del 10,88% anual. Everhaus (CUARZO II): Juan Pablo Rudoni, presidente de Ecosan, señala que "la construcción industrializada permite dar respuesta inmediata a la falta de servicios donde otros tardan años". Con 96 unidades y un modelo de pool de rentas, proyectan una rentabilidad neta de entre 12% y 14% anual en dólares.

El Foro de Inversiones Vaca Muerta: la vidriera nacional

Toda esta transformación, junto con los ambiciosos proyectos corporativos, se concentrará el 12 y 13 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires, durante el Foro de Inversiones Vaca Muerta. Este evento es la plataforma clave para conectar el capital con las demandas reales de la cuenca.

Por primera vez, el sector energético global y el Real Estate se sentarán en la misma mesa de negocios. "Vaca Muerta no solo transforma la energía argentina; también está transformando el mapa de oportunidades inmobiliarias. Los grandes ciclos de inversión se detectan antes de que sean masivos. El nuevo hotspot del real estate argentino no está donde uno se imagina: está donde crece la energía", asegura Bruno Saltarelli, Director del Foro de Inversiones Vaca Muerta.

El evento no busca ser una conferencia académica, sino una propuesta práctica y resolutiva con rondas de proyectos listos para invertir y salas privadas para reuniones uno a uno.

Los nombres que van a estar en la sala

El foro convoca a más de 50 speakers. Entre los confirmados:

Horacio Marín , CEO de YPF, en entrevista exclusiva con el periodista económico Damián Di Pace .

, CEO de YPF, en entrevista exclusiva con el periodista económico . Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol.

, CEO de Tecpetrol. Damian Tabakman, Presidente de CEDU

Fernando Banderet , Intendente de Añelo, con la visión pública del desarrollo urbano.

, Intendente de Añelo, con la visión pública del desarrollo urbano. Los economistas Claudio Zuchovicki y Maxi Montenegro, la periodista especializada Silvia Naishtat.

“Hay oportunidades que se ven tarde. Vaca Muerta todavía está a tiempo. Diseñamos este foro para ordenar el mercado y presentar propuestas seleccionadas con números concretos, tickets y modalidades de negocio.” finaliza Saltarelli. “Hay oportunidades que se ven tarde. Vaca Muerta todavía está a tiempo. Diseñamos este foro para ordenar el mercado y presentar propuestas seleccionadas con números concretos, tickets y modalidades de negocio.” finaliza Saltarelli.

Más información

Fecha: 12 y 13 de agosto de 2025

Lugar: Hotel Hilton Buenos Aires (5º piso, espacio exclusivo)

Formato: Full Day presencial (9 a 18 hs) + streaming regional

Entradas disponibles (cupos limitados): www.forovacamuerta.com