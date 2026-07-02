Una niña sobrevivió los terremotos, pero desapareció en un hospital: denuncian posible red de trata

La menor fue vista por última vez en el hospital de Pariata, mientras crecen los llamados a reforzar los protocolos de protección de menores.

El pasado 24 de junio , Venezuela fue escenario de una catástrofe sin precedentes tras el impacto de dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 . El desastre ha dejado un saldo trágico de más de 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y miles de desaparecidos.

En medio de este panorama desolador, la desaparición de Amaia Landaeta , una niña de seis años que inicialmente había logrado sobrevivir , ha encendido las alarmas sobre el posible tráfico de menores en la zona afectada.

Según reportó Univision, la menor fue hallada con vida en el sector Punta de Mulatos, ubicado en La Guaira , tras el sismo y posteriormente trasladada al hospital de Pariata, lugar donde fue vista por última vez.

Su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido incansablemente diversos centros médicos de la región con la esperanza de encontrarla. Machado manifestó que "Amaia es una niña muy querida y la extraño demasiado".

Tras cumplir ocho días en la búsqueda de su hija, agregó con dolor que "hoy estoy un poco desanimada porque vengo de recorrer los hospitales de Catialamar y tenía esperanza. Hoy es ocho días en su búsqueda y de verdad que ya no sé qué pensar". Ante la ausencia de registros oficiales de Amaia o de otros menores, la incertidumbre aumenta para decenas de familias que buscan a sus seres queridos.

Mientras continúa la búsqueda, las imágenes registradas en la zona del desastre muestran la magnitud del operativo desplegado entre los escombros que dejaron los terremotos. Equipos de rescate trabajan con maquinaria pesada y personal especializado para remover estructuras colapsadas, mientras decenas de personas permanecen en los alrededores con la esperanza de obtener noticias de sus familiares.

En paralelo, distintos medios venezolanos mantienen una amplia cobertura del caso de Amaia Landaeta, difundiendo su fotografía y los datos aportados por la familia para intentar dar con su paradero. La desaparición de la niña se convirtió en uno de los casos que mayor preocupación genera entre los afectados por la tragedia, debido a que había sido encontrada con vida tras el sismo antes de perderse todo rastro de ella.

Según informó Univision, hasta el momento no existen registros oficiales que permitan establecer qué ocurrió con la menor después de su traslado al hospital de Pariata.

Especialistas alertan por menores desaparecidos

Especialistas y organizaciones civiles han emitido un llamado urgente a la población para evitar entregar menores encontrados a adultos desconocidos. Sobre este riesgo, el investigador y activista Juan Cooper manifestó en el citado medio que estos desastres naturales generan escenarios de alta vulnerabilidad, afirmando que "son 'lobos disfrazados de ovejas' porque llegan como si fueran un familiar más".

Esta preocupación se fundamenta en denuncias concretas sobre actividades sospechosas detectadas por la abogada Luciana Minasán, quien informó haber elevado alertas ante el Departamento de Seguridad Nacional, Europol y Naciones Unidas. La jurista cuestionó la naturaleza de las publicaciones halladas en plataformas de compraventa al preguntar "¿A quién se le ocurre preguntar si un 'peluche' o un 'juguetito' es de un niño o de una niña, o qué altura tiene?".

Pese a la adversidad, Ana Cecilia Machado se aferra a la posibilidad de un reencuentro con su hija, a quien le envía un mensaje: "Espérame donde quiera que estés, mami te está buscando". Mientras tanto, las autoridades continúan bajo presión para establecer protocolos que frenen la posible explotación de los menores en la región.