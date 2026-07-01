Investigaban a Los Chavos y cayó presa: ahora, busca su libertad

Una mujer cumple una condena de cuatro años tras ser la única sospechosa que quedó involucrada con una causa por narcomenudeo. La denuncia inicial apuntó a un grupo delictivo.

Los Chavos fueron motivo de varios allanamientos por la comercialización de drogas.

Una mujer que cayó presa por manejar un kiosco narco en la toma La Familia , en esta capital, aguarda con impaciencia acceder a la libertad. Cumple un castigo de 4 años y desde la defensa se busca poner fin a la medida de prisión domiciliaria.

La mujer que cumple una pena impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) fue condenada en 2023 luego de un juicio abreviado. Desde la fiscalía, se brindaron los pormenores de la investigación que la tuvo como protagonista aunque en un primer momento las sospechas apuntaban al conocido grupo delictivo de “ Los Chavos”.

Lo particular del inicio de las pesquisas fue que una de las denuncias fue efectuada a la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro . De manera rápida, la Policía de la vecina provincia informó los datos a la justicia federal y empezó el seguimiento de los sospechosos, que residían en una casa sobre calle Pellagatti, en la Manzana 3, en la toma La Familia, jurisdicción del barrio Belgrano de Neuquén capital.

Los agentes encubiertos detectaron no menos de un centenar de personas que concurrieron al domicilio de los sospechosos y que, evidentemente, funcionaba como un kiosco narco. “Pudo verse mucha actividad de personas que concurrían al domicilio y se retiraban en instantes”, remarcó en su momento la parte acusadora.

Desarticulan la banda narco de Los Chavos Gentileza

Los allanamientos se realizaron el 2 de diciembre de 2021, durante la última pandemia, y el resultado fue positivo, con el secuestro de una gran cantidad de envoltorios con cocaína y marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y celulares.

En cuanto a los detenidos, una mujer y un hombre aparecían como los máximos responsables del manejo del punto de venta de drogas.

La mujer, identificada como Mirta Esther Lefín, se hizo cargo de su responsabilidad y se le impuso un castigo de 4 años de prisión efectiva.

Respecto del hombre involucrado, no logró probarse su participación y fue sobreseído.

Prisión domiciliaria

Lefín, de 68 años, fue condenada en 2023 y empezó a cumplir inmediatamente el castigo aunque mediante la modalidad domiciliaria. El beneficio fue otorgado por su condición de vulnerabilidad y que sufre varias enfermedades.

Allnamiento La Familia Los Chavos

Durante las últimas semanas, la defensora de la mujer impulsó un pedido ante el área de Ejecución del TOF neuquino para que se le otorgue la libertad condicional. Como ocurre en otras oportunidades, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mostró su posición contraria.

En tanto, el juez que analizó el requerimiento coincidió con la postura del MPF y rechazó el otorgamiento de la libertad. La resolución se conoció este último martes.

El protagonismo de Los Chavos

Entre 2017 y 2018, Los Chavos fueron motivo de múltiples investigaciones por parte de la Policía Federal y su relación con el narcomenudeo. A partir de la intervención de la justicia federal, se hicieron varios allanamientos y en casi todas las oportunidades se incautaron drogas, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones.

Por otra parte, los integrantes del grupo delictivo también alcanzaron una gran repercusión por sus enfrentamientos con los denominados Bin Laden.