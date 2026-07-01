El desgarrador video de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en el terremoto de Venezuela

El nene de 8 años es buscado hace una semana entre los escombros. El último dato que aumentó las esperanzas de la familia.

Cuando dos sismos sacudieron Venezuela, Lucas se encontraba con su tío. Había ido a La Guaira a pasar el día en la playa.

Lucas Gámez , el niño argentino de ocho años desaparecido tras los terremotos que golpearon Venezuela es buscado intensamente desde hace una semana. En medio de la angustia de los padres, en las últimas horas se sumó un dato alentador en las últimas horas ya que los rescatistas detectaron calor corporal y el celular a unos diez metros de profundidad en el edificio donde lo buscan.

Este dato renovó las esperanzas de encontrarlo con vida. El papá señaló que el equipo utilizado también " detecta el tamaño de la persona " que está atrapada entre los escombros. y "sería un niño" .

En medio de los operativos que realizan entre los escombros para tratar de hallar al pequeño, su mamá realizó un desesperado pedido en redes sociales . Blancalida Martínez Coronado habló casi al borde del llanto y pidió que continúe la cadena de oración por su hijo.

lucas venezuela (1) La familia de Lucas Gámez espera noticias mientras continúa el intenso operativo de rescate en Venezuela.

"Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda", expresó.

"Les pido mucha oración"

"Gracias a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los mensajitos lindos que nos llenan el alma. Anoche llovió y tuvimos que frenar", reveló la mujer en el video de casi un minuto.

"Ahora activamos nuevamente y esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar unas por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Así que les pido mucha oración", sumó.

El desesperado pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

Con más de 95 mil seguidores, la madre también aprovecha su comunidad para mostrar cómo es el minuto a minuto del operativo de búsqueda de personas que se lleva a cabo en diferentes estructuras colapsadas. En este sentido, mostró el rescate de una gatita del mismo edificio donde se encuentra su hijo.

"Anoche la rescataron del edificio donde está mi Lucas. Adoptada a esperar a mi Lucas en casa y que él sea quien le ponga nombre", escribió en una foto del rescate en sus stories de Instagram. También compartió otra foto del operativo de búsqueda, donde se pueden ver packs de agua y personas ayudando en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble sismo.

busqueda Lucas argentino Venezuela

La ayuda de la brigada argentina en su búsqueda: "Nos dijeron que lo van a sacar"

Los padres de Lucas, Blanca Martínez y Marcos Gámez, son venezolanos, pero vivieron entre 2013 y 2025 en Argentina, período durante el cual nació su único hijo. Por cuestiones personales, en enero de este año, decidieron volver a su país natal.

Son varias las brigadas que están colaborando en la búsqueda del nene. Esta mañana el operativo estaba a cargo de efectivos de El Salvador, según indicó el padre, y ayer por la tarde se habían acercado los equipos de rescate de Argentina.

"Llegó la información de que Lucas nació en Buenos Aires y rápidamente llegó la brigada argentina. Nos dijeron que lo van a sacar 'porque es nuestro'. Me generó mucha esperanza", expresó Marcos, su papá, en una entrevista.

Lucas Gamez

El miércoles pasado, cuando dos sismos sacudieron Venezuela, Lucas se encontraba con su tío. Había ido a La Guaira a pasar el día en la playa, y estaban volviendo al departamento cuando los terremotos los sorprendieron.

Según relató su familia, Lucas estuvo en la playa, se compró un helado y luego regresó con su tío al departamento ubicado en el tercer piso. Apenas ingresaron, se desataron los terremotos que dejaron destruida la zona.