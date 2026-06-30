Búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela: detectaron calor corporal y hallaron su celular en la zona

El padre aseguró que los rescatistas encontraron indicios compatibles con un menor a diez metros de profundidad. Crece la expectativa de encontrarlo con vida.

La búsqueda de Lucas Gámez , el niño argentino de ocho años desaparecido tras los terremotos que golpearon Venezuela la semana pasada, sumó en las últimas horas un dato alentador.

Según informó Marcos Gámez , padre del niño, durante la tarde del lunes los rescatistas detectaron calor corporal y el celular a unos diez metros de profundidad en el edificio donde buscan a Lucas, lo que renovó las esperanzas de encontrarlo con vida.

Además, el papá señaló que el equipo utilizado también " detecta el tamaño de la persona " que está atrapada entre los escombros y "sería un niño" .

Otro dato alentador es que, en esa misma área, "se logró ubicar el celular de Lucas", a la misma distancia que estaría el rastro de calor del cuerpo de un niño, según afirmó Marcos.

Búsqueda de Lucas. Venezuela

Son varias las brigadas que están colaborando en la búsqueda del nene. Esta mañana el operativo estaba a cargo de efectivos de El Salvador, según indicó el padre, y ayer por la tarde se habían acercado los equipos de rescate de Argentina.

"Llegó la información de que Lucas nació en Buenos Aires y rápidamente llegó la brigada argentina. Nos dijeron que lo van a sacar 'porque es nuestro'. Me generó mucha esperanza", expresó Marcos.

Lucas es Argentino, con padres venezolanos

Los padres de Lucas, Blanca Martínez y Marcos Gámez, son venezolanos, pero vivieron entre 2013 y 2025 en Argentina, período durante el cual nació su único hijo. Por cuestiones personales, en enero de este año, decidieron volver a su país natal.

El miércoles pasado, cuando dos sismos sacudieron Venezuela, Lucas se encontraba con su tío. Había ido a La Guaira, a pasar el día en la playa, y estaban volviendo al departamento cuando los terremotos los sorprendieron.

Búsqueda de Lucas. Venezuela....

Esto pudieron saberlo gracias a la reconstrucción que hizo un vecino, que se cruzó con el nene en el ascensor. Según relató el padre ayer en otra entrevista, Lucas y su tío tomaron el ascensor que va a los pisos impares, porque el otro no funcionaba. Bajaron en el piso 3 y luego debían tomar la escalera hasta el segundo. El vecino siguió hasta el séptimo.

"Apenas llega al 7, se viene el colapso", indicó Marcos. Y agregó: "Nuestra duda es si Lucas logró llegar al departamento del piso 2 o si quedó entre las escaleras y el pasillo", decía este lunes a la prensa.

"Del tío no sabemos nada", lamentó el padre hoy y agregó que con los avances de las últimas horas ya comprobaron que "Lucas no está en el ascensor, porque ya fue abierto" y se presume "que está adentro del departamento, por la ubicación del celular y del calor corporal".

Búsqueda de Lucas. Venezuela.

Si bien destacó que "hay mucha gente ayudando", advirtió que "es tanto el desespero por ayudar, que a veces se convierte en caos, en desorden. Ahí toca que las autoridades hagan su trabajo, que son los expertos".

"Ayer se empezó a trabajar. La zona es compleja, hay profundidad, húmeda, es oscura, hay escombros, vigas de acero", señaló y comentó que este lunes "a las 10 de la noche llovió muy fuerte y se tuvo que parar el trabajo hasta hoy".

El objetivo de este martes es "retirar escombros bastante grandes para liberar espacios, para que los topos se puedan meter a escarbar".