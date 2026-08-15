Murió un joven cuando volvía del velorio de su hermana tras chocar contra un camión con garrafas de gas

Falleció tras un choque entre el auto en el que viajaba con su padre y hermano.

La tragedia golpeó a una familia de Río Tercero luego de que Francisco Gómez, de 29 años, muriera este jueves por la tarde en un choque fatal ocurrido sobre la Autovía 19, a la altura de Josefina, cerca del límite entre Santa Fe y Córdoba. El joven regresaba junto a su padre y su hermano del velorio de su hermana.

Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a Luis Gómez y Diego Gómez. Los tres habían viajado hasta la ciudad de Santa Fe para despedir a una integrante de la familia y emprendían el regreso hacia Córdoba cuando, por causas que todavía son investigadas, el vehículo impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

El siniestro se produjo sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. El camión involucrado era conducido por un hombre oriundo de Frontera.

Como consecuencia del fuerte impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Su hermano Diego, quien conducía el automóvil, resultó ileso, mientras que Luis Gómez sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

Luis Gómez es conocido en Río Tercero por su actividad en el rubro gastronómico. La familia es reconocida en esa ciudad, donde la noticia generó conmoción.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque entre el automóvil y el camión. Por el momento, se investigan las causas que provocaron el impacto.

La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y quedó involucrada en el accidente durante el regreso a Córdoba. La comunidad de Río Tercero acompaña a los familiares en medio del dolor por la pérdida de Francisco.

Una mujer murió en un choque contra un camión cuando iba a hacerse diálisis

Una mujer de 85 años murió en un accidente en la ruta cuando el auto de un aplicación de viajes que la trasladaba chocó de frente con un camión, en la provincia de Buenos Aires.

La colisión vial se produjo en la Ruta Provincial 51 bonaerense, a la altura del kilómetro 726, en jurisdicción de Bahía Blanca. El auto en el que viajaba la víctima impactó con un Scania conducido por Matías Nicolás Balistreri, un camionero de 30 años de Rada Tilly, provincia de Chubut.

Murió en un choque frontal contra un camión una mujer de 85 años que iba en un auto de app a hacerse diálisis.

La mujer, identificada como Margarita Rosa Barrios, residía en la localidad de Cabildo, a unos 50 kilómetros de Bahía Blanca. Viajaba en el asiento trasero de un Renault Sandero que manejaba Manuel Tapia, un chofer de una aplicación de viajes, de 33 años.

Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía bonaerense,Tapia habitualmente trasladaba a Barrios a la ciudad cabecera del distrito ,donde la mujer debía someterse periódicamente a sesiones de diálisis.

En el momento del accidente, alrededor de las 10 de la mañana del jueves 13 de agosto, el remís iba con sentido hacia Bahía Blanca. De acuerdo con lo que se informó, Barrios murió en el lugar del choque.

El conductor de la app de viajes está grave

El chofer del Sandero sufrió lesiones de gravedad y fue derivado en ambulancia al Hospital Interzonal José Penna, de Bahía Blanca.

Previamente debió ser rescatado de los restos del Renault Sandero, donde había quedado atrapado. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para sacarlo de entre los hierros. Balistreri, por su parte, resultó ileso y prestó testimonio en el lugar.

Las causas del impacto frontal todavía son investigadas por la Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

Los análisis preliminares determinaron que el Sandero se cruzó de carril antes de chocar de frente contra el camión, por motivos aún sin determinar con precisión. Barrios falleció como consecuencia de la violencia del golpe.