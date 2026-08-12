En la colisión murieron el copiloto, un médico y un enfermero. La Cámara Federal rechazó la propuesta de una reparación economíca.

Tragedia del avión sanitario en Esquel: juzgarán al piloto, que fue el único sobreviviente.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la posibilidad de suspender el juicio oral y público contra Mariano Nahuel La Torre, el piloto y único sobreviviente en el accidente de un avión sanitario que se desplomó en el aeropuerto de Esquel , provincia de Chubut , en mayo de 2020, durante la pandemia de Covid-19, provocando la muerte de tres personas.

La Torre había ofrecido pagar 15 millones de pesos como reparación para evitar el juicio y obtener el beneficio de una probation. El planteo de su defensa fue denegado por el camarista Guillermo Yacobucci, quien convalidó un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, donde ahora juzgarán al piloto de la aeronave.

El 5 de mayo de 2020, un Learjet 35A perteneciente a la empresa privada de vuelos sanitarios MD Fly se estrelló durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Antonio Parodi de la ciudad de Esquel .

Además de La Torre, viajaban el copiloto Ángel Martín Gamboa, el médico Federico Bassi y el enfermero Patricio Walmsley.

Según determinaron las pericias posteriores, tanto los integrantes de la tripulación como los pasajeros sobrevivieron al impacto inicial, pero luego el avión se incendió y murieron Bassi y Walmsey. Gamboa falleció poco después en el Hospital Zonal Esquel.

El avión sanitario que se estrelló en Esquel en 2020.

La Torre fue el único sobreviviente. Sufrió la fractura del esternón y una contusión pulmonar.

Ahora, el piloto está acusado de haber provocado el accidente a partir de un accionar “presuntamente negligente o imprudente” en su desempeño como piloto.

La postura de la Fiscalía y las querellas es que fue el responsable del “impacto de la aeronave contra el terreno del aeropuerto local”.

Probation denegada

En la propuesta para acceder a una suspensión del juicio a prueba, la defensa ofreció pagar $15 millones en concepto de reparación económica y realizar tareas comunitarias por un plazo de dos años en un hospital de la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Sugirió, además, que si los querellantes no aceptaban el dinero ofrecido, el monto podía ser destinado a una institución sanitaria de Esquel.

Este pedido fue cuestionado por la Fiscalía, que sostuvo que debido a las características del episodio y la gravedad de lo ocurrido, el caso requería un análisis en juicio oral y público.

“La solución propuesta por la defensa significaría desatender la gravedad del hecho” ante su complejidad y “grave desenlace”, consideró.

El argumento del Ministerio Público Fiscal fue tomada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que rechazó el planteo de La Torre. La Cámara Federal de Casación Penal convalidó esa decisión.

Iban a trasladar a una nena de Esquel

El 5 de mayo de 2020, el avión que pilotaba La Torre había salido del aeropuerto bonaerense de San Fernando para ir a buscar a Esquel a una nena de 3 años que debía ser trasladada de urgencia a Buenos Aires.

La escasa visibilidad en el momento del aterrizaje -la nave llegó a Esquel aproximadamente a las 23, en una noche con niebla- habría sido determinante en la tragedia posterior.

En el METAR -reporte meteorológico aeronáutico de rutina- de ese día aparece la sigla “VV//” que significa “cielo invisible”.

"Cuando está así el aeropuerto no se puede ver desde arriba por la niebla", explicó un piloto.