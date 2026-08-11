Denuncia de usurpación, acusaciones cruzadas y cerraduras cambiadas son parte de una inesperada disputa que llegó al propio jefe de la fuerza provincial.

Insólita guerra interna en la policía de Chubut por un quincho para hacer asados.

Una pelea por un quincho desató un cuanto menos inesperado conflicto institucional en el seno de la Policía provincial de Chubut , que enfrenta al jefe de la fuerza con el titular del Círculo Policial y llegó hasta la Justicia.

El comisario general Andrés García salió a desmentir públicamente que exista una usurpación y, en cambio, acusó al presidente de la entidad, comisario general retirado Honorio Muñoz , de querer apropiarse de bienes que no le pertenecen.

El 7 de agosto de 2026 , Muñoz había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Rawson en la que responsabilizó directamente a García y a su segundo, Mauricio Zabala , por la ocupación del lugar.

Según su relato, el 13 de julio de 2026 encontró las cerraduras del quincho cambiadas por desconocidos, y al día siguiente sorprendió y filmó con el celular a un supuesto policía adentro del predio, e hizo público el video.

En la grabación, difundida por Radio Jornada, se lo escucha presentarse como comisario mayor retirado a cargo del Círculo y dialogar con el supuesto intruso, que según se le escucha decir, tenía un auto estacionado en el lugar.

Ante las acusaciones de estar usurpando el lugar, el hombre saca su celular y dice que va a comunicarse "con el jefe y el subjefe".

A entender de Muñoz, el hombre dio tres versiones distintas sobre cómo había ingresado al lugar, hasta que finalmente dijo estar allí "por órdenes" de sus superioires.

La réplica de la Jefatura

Luego que desde el Círculo hicieran pública la denuncia presentada ante la fiscalía y el video, García salió a responder que el conflicto no se da por una usurpación sino por todo lo contrario: la recuperación por parte de la policía de un bien que le es propio.

El jefe policial aseguró en declaraciones a medios chubutenses que los integrantes del Círculo de Oficiales, "quienes se encargaron de construirlo y tenían posesión de este lugar, en el año 2011 se lo cedieron a la Jefatura de Policía".

Andrés García y Mauricio Zabala, jefe y subjefe de la policía de Chubut, en diálogo con los medios locales.

Según sus dichos, en 2021 la gestión del entonces jefe Miguel Gómez entregó el predio en comodato al Círculo Policial "por un lapso de 5 años y este comodato venció en junio de este año".El comisario detalló que, con 60 días de anticipación, notificaron por carta documento al Círculo y a la Cooperadora de Playa Unión —ambas conducidas por Muñoz— que no renovarían el acuerdo.

Sostuvo además que "todos los elementos que posee el quincho de recreación son propiedad de la Policía de la Provincia de Chubut" y que el predio le pertenece a la fuerza por una resolución del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento.

Acusaciones al Círculo Policial de Chubut

En su réplica, García no se limitó solo a la disputa concreta por el inmueble. Además, vinculó al Círculo con denuncias previas por supuesto fraude interno y presuntas ventas irregulares de bienes durante 2024 y 2025, e incluso acusó a la entidad de repetir maniobras que ya habían hecho anteriormente.

Sobre Muñoz, afirmó que "quiere apropiarse de bienes que no son del Círculo ni de la Cooperadora Policial".

Respecto de la recuperación del predio, el jefe policial explicó que antes de actuar enviaron varias intimaciones y realizaron inspecciones en distintos horarios sin hallar a nadie en el lugar.

Finalmente, con acta policial, testigos civiles y personal de la Policía Científica, un cerrajero abrió la cerradura "sin daños" y la cambiaron.

Sobre el hombre filmado por Muñoz, García aclaró que se trataba del cuidador designado por la Jefatura, y cuestionó el estado en que, a su entender, el Círculo devolvió el inmueble: "Está en peores condiciones que cuando se lo entregaron".

Ante el reclamo judicial de Muñoz, García fue tajante: "Lo primero que tiene que hacer es certificar que eso es de su propiedad, una cuestión que no es existente porque yo tengo acá la documentación", desafió.