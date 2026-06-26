Inédito castigo: un policía destruyó un patrullero y se lo hacen pagar

El sancionado fue un cabo de Puerto Madryn que provocó un choque múltiple. Le dieron 15 días para que deposite más de $20 millones.

El Tribunal de Cuentas de Chubut sancionó a un agente de la Policía provincial que provocó un choque múltiple en la ciudad de Puerto Madryn , obligándolo a pagar el valor del vehículo que conducía y que resultó completamente destruido en el accidente.

Mediante un sumario administrativo, el Tribunal condenó al cabo primero Rafael Ignacio Iturralde a resarcir al Estado chubutense por la destrucción total del patrullero y dispuso que pague una suma superior a los 20 millones de pesos en un plazo de apenas dos semanas.

La resolución contra el efectivo policial demoró cerca de dos años en concretarse. El episodio que originó el expediente ocurrió durante 2024 en el cruce de las calles 9 de Julio y Bouchard, una intersección de alta circulación vehicular de la ciudad de Puerto Madryn.

El móvil policial - un Ford Focus- fue parte en un choque múltiple que involucró también a una camioneta Toyota Hilux y una Ford EcoSport, ambas conducidas por particulares. Todos los vehículos resultaron con destrozos de consideración.

Tribunal de Cuentas de Chubut Tribunal de Cuentas de Chubut.

La reconstrucción posterior del accidente determinó que el responsable de lo ocurrido había sido el cabo Iturralde por la conducción negligente de su vehículo.

Ya desde antes de que intervinieran en el caso los fiscalizadores económicos del Tribunal de Cuentas de la provincia, la Jefatura de la Policía del Chubut había sancionado al agente -mediante la Resolución N° 916/2025- por entender que había cometido una falta grave contra el patrimonio institucional.

El castigo dispuesto por la Jefatura fue de 21 días de arresto “sin perjuicio del servicio”, es decir que Iturralde debió permanecer privado de libertad durante ese plazo pero interrumpiendo la sanción para cumplir sus tareas habituales en su horario de trabajo.

No obstante, cuando la carpeta administrativa llegó a las oficinas oficiales del Gobierno provincial para calcular cuál había sido el perjuicio económico sobre los bienes oficiales.

El Tribunal de Cuentas de Chubut, implacable

Tras revisar el descargo del cabo primero, el Tribunal de Cuentas desestimó las justificaciones presentadas y afirmó que los severos daños ocurridos habían respondido estrictamente a un “proceder negligente” en la conducción del patrullero.

La auditoría contable que evaluó el costo real de la imprudencia en el manejo determinó que se le pague a la provincia un resarcimiento por la suma de 20.676.654 pesos, desagregados de la siguiente manera: 19.626.112 pesos por el valor neto del vehículo destruido y 1.050.542 pesos generados por los intereses financieros acumulados durante el tiempo en el que se desarrolló la investigación.

De este modo, en una resolución firmada por el presidente del Tribunal, Martín Meza, y los vocales Pablo San Pedro, Liliana Underwood y Tomás Antonio Maza, se acordó "formular cargo" contra el policía y le otorgaron un término perentorio de 15 días para depositar el dinero en la Tesorería General.

El organismo de fiscalización ordenó notificar la condena patrimonial a la Contaduría de Chubut y a la Fiscalía de Estado de la provincia para asegurar que el cobro se haga efectivo.

Ordenó además que el nombre del cabo primero quede asentado de forma definitiva en el registro oficial de encausados.