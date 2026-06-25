Un llamado al 101 alertó sobre "un bulto negro" en la rompiente y generó un gran operativo en Playa Unión. Cerca de ahí encontraron ropa y dinero.

Misterio en Chubut: vecinos hallaron el cuerpo de una mujer flotando en el mar.

La Policía de Chubut investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en el mar, cerca de la costa de Playa Unión, a pocos kilómetros de la ciudad de Rawson .

Según confirmaron las autoridades, hasta el momento se desconocen las causas del deceso de la mujer, de unos 60 años de edad -que ya fue identificada, aunque no difundieron sus datos-, aunque informaron que siguen una pista que podría direccionar la investigación.

La aparición del cuerpo se produjo durante la tarde del miércoles. Alrededor de las 16.30, un llamado al Centro de Monitoreo realizado por vecinos de Playa Unión alertó a la Policía acerca de la presencia de “un bulto negro” que flotaba en el mar.

El llamado advirtió que estaba la altura del Museo y Centro de interpretación de biodiversidad Aquavida, en pleno centro de la localidad balnearia, y que, según lo que se llegaba a percibir, podría tratarse de una persona.

Operativo en Playa Unión tras el hallazgo de un cuerpo en el mar Operativo en Playa Unión tras el hallazgo de un cuerpo en el mar.

Tras el aviso se desplegó un importante operativo en el lugar con personal de Prefectura Naval Argentina, agentes de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios, integrantes del Cuerpo de Guardavidas y personal de Criminalística, para rescatar el cuerpo, encontrado en la zona de la rompiente.

El hallazgo de las pertenencias

De acuerdo con información brindada por testigos, efectivos de Prefectura que se encontraban realizando tareas de rutina en la playa fueron los primeros que recibieron la información sobre el hallazgo y mediante el uso de una embarcación propia retiraron del agua el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales, para realizar las pericias correspondientes.

Al mismo tiempo, y también a partir de testimonios recolectados entre la gente del lugar, fueron encontradas ropa y otros objetos que serían de la mujer fallecida, cerca del restaurante A Las Brasas, situado a pocos cientos de metros de donde se halló el cuerpo.

Entre los elementos abandonados había documentación, un teléfono celular y dinero en efectivo, en pesos y dólares.

A partir de ese dato, surgieron especulaciones acerca de que la mujer podría haber dejado sus cosas e ingresado al mar por sus propios medios, pero nada de esto fue confirmado hasta el momento.

Qué dijo el fiscal de Chubut

La investigación pasó a manos de la Fiscalía de turno, que ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

“Estamos buscando las causales, testigos y el relevamiento de cámaras para saber los pormenores", detalló el fiscal de Rawson Leonardo Cheuquemán.

“A unos 100 o 200 metros se han encontrado unas pertenencias que se presume que podrían ser de esta persona", agregó el funcionario judicial.

A su vez, remarcó que aún no está claro qué ocurrió y que los primeros pasos apuntan a descartar cualquier posible indicio de criminalidad. "Estamos con la tarea de investigación a fin de establecer lo sucedido", explicó el fiscal Cheuquemán y subrayó que fue “raro” el modo en que apareció el cadáver “porque, por lo general, que un cuerpo flote no es frecuente”, aunque dijo que se estudian variables como la marea y las condiciones del mar.

Por lo pronto, desde la Policía del Chubut informaron que en la primera inspección realizada sobre el cuerpo no se detectaron lesiones ni elementos que permitan presumir que se haya originado en un crimen efectuado con violencia.