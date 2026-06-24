El accidente ocurrió en un camino que conecta el centro de la capital de Chubut con Playa Magagna. Hay tres heridos. Uno debió ser rescatado por los bomberos.

Murió una mujer en un impresionante choque bajo la lluvia en Rawson.

Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas en un impresionante accidente automovilístico ocurrido durante la mañana de este miércoles 24 de junio en las afueras de la ciudad de Rawson , en la provincia de Chubut .

Apenas pasadas las 7.30 de la mañana, por razones que aún no fueron determinadas, un Chevrolet Cruze y un Fiat Palio chocaron bajo la lluvia, en el camino que lleva del centro de la capital provincial a Playa Magagna , a mitad de camino entre la curva conocida como “del Gauchito Gil” y el Puente de El Elsa que cruza el Río Chubut.

En cada uno de los vehículos viajaban dos personas. La peor parte la llevaron los ocupantes del Fiat Palio. Una mujer que iba como acompañante salió despedida del vehículo y, según establecieron las autoridades, murió casi instantáneamente.

El conductor, en tanto, quedó atrapado entre los hierros retorcidos del auto y debió ser rescatado por los bomberos, que tuvieron que utilizar herramientas especiales para sacar la puerta deformada del Fiat.

Tres personas hospitalizadas en Rawson

Tanto él como los dos ocupantes del Chevrolet -un hombre y un menor de edad- sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Subzonal Santa Teresita, de Rawson. Hasta el momento no se había dado a conocer ningún parte acerca de su estado de salud.

Choque en Rawson - Murió una mujer Choque en Rawson: murió una mujer.

Mariano Izquierdo, jefe de los Bomberos Voluntarios de Rawson, relató que cuando llegaron al lugar, personal de salud ya había constatado el fallecimiento de la única víctima fatal.

“En el Chevrolet Cruze iban dos personas, de las cuales dos estaban conscientes y no estaban atrapadas, en tanto que en el Fiat Palio había una persona atrapada, consciente pero atrapada, y otra persona yacía fallecida fuera del vehículo”, le dijo a FM Chubut.

“Inmediatamente -agregó- se dispuso liberar a la persona atrapada mediante el uso de herramientas hidráulicas para su rápido traslado al hospital”.

"Chocaron de costado"

Por su parte, el jefe de la Comisaría de Rawson, Daniel Jara, detalló que “luego de la curva” los dos vehículos “colisionaron de costado”. Si bien no se conocen las causas del choque, las condiciones del clima eran complejas, con lluvia persistente y baja visibilidad.

“Había lluvia, oscuridad y muy poca visibilidad, factores que claramente no ayudaban a una conducción segura en ese horario”, indicó Izquierdo.

«El Fiat Palio recibió el golpe en el costado del acompañante, lo que produjo el fallecimiento de quien iba sentada en ese lugar", precisó.

También hizo referencia a la peligrosidad del punto del camino donde se produjo el impacto.

“Históricamente es un sector con incidentes, no en gran cantidad, pero sí se han dado choques en condiciones similares”, informó.

Dijo, asimismo, que el choque “ocurrió en una curva amplia” y que “hacía pocos minutos que había comenzado la lluvia, la cinta asfáltica estaba mojada, había mucho tránsito y todavía estaba muy oscuro”, todas condiciones que pudieron haber influido en la tragedia.

En el lugar también trabajó personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut, para ordenar el tránsito que debió ser cortado en las inmediaciones del accidente.