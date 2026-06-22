Habían asaltado un camión en Ruta 3 y se llevaron $43 millones. Primero encontró ropa y armas de los delincuentes y después, a ellos ocultos con el dinero.

D'Artagnan, el perro detective de Chubut: halló escondidos en un caño a los autores de un robo millonario.

Un perro de la Policía de Chubut fue el protagonista principal de un operativo en el que resultaron capturados los tres autores de un robo millonario a un camión de transporte de mercaderías en la Ruta 3, cerca de Comodoro Rivadavia.

El perro D’Artagnan fue quien guió a los efectivos policiales, primero, a un lugar donde los delincuentes habían descartado ropa y armas y, posteriormente, a un caño de desagüe pluvial en el que se habían escondido.

Este domingo, la Policía dispuso un impresionante operativo en la zona del paraje Pampa Salamanca , unos 60 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, por la Ruta Nacional 3, en busca de los autores de un violento asalto y secuestro de un camionero de la empresa Lácteos del Sur que transportaba 43 millones de pesos.

Una camioneta blanca sin patentes interceptó el camión Scania a la altura del paraje y de ella bajaron tres hombres encapuchados que amenazaron al conductor para que les entregara la recaudación que llevaba. Ante su resistencia, lo hirieron de bala en el abdomen.

Frustraron el robo a un camión recaudador en Chubut Frustraron el robo a un camión recaudador en Chubut.

"Tomamos noticia del hecho delictual a través de un llamado al 911. Se nos alertaba de un robo a un camión que circulaba por la Ruta 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia. También nos informaban que el camionero estaba herido de arma de fuego y que los autores habían utilizado armas largas", relató el director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado.

Rápidamente se dispuso cerrar tanto la Ruta 3 como la Ruta 25, para buscar el vehículo en el cual los delincuentes habían escapado.

El rol de D'Artagnan

Cerca de las 18 del domingo fue hallada la camioneta en la que se movilizaban los ladrones, a la vera de la Ruta 3, dentro de la cual se encontraba el camionero herido.

Entonces se desplegó un amplio operativo que incluyó cerca de 100 efectivos de Infantería y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el uso de drones y lo que terminaría siendo determinante: la División Canes.

Allí comenzó la tarea de D’Artagnan, el perro especializado en rastreo humano. "Obtuvimos muestras de olor de la camioneta y el can comenzó a trabajar. Primero nos llevó hasta un sector donde encontramos un arma larga y prendas de vestir que entendimos pertenecían a los autores del hecho", recordó Delgado.

El rastreo continuó por cerros, descampados y sectores abandonados. "Después de las doce de la noche, el perro volvió a tomar el rastro, cruzó la Ruta 3 y nos condujo hacia un pluvial seco de grandes dimensiones donde logramos encontrar a estas personas escondidas", agregó el jefe policial.

Entre los ladrones, un prófugo por un homicidio

Los tres detenidos fueron identificados como Gustavo Alfonso Durán (51 años) y sus hijos Emir Aaron Durán (28) y Uriel Xavier Durán (26), integrantes de una familia con amplio prontuario.

Incluso, Uriel se encontraba prófugo de la Justicia, por una causa en la que se investiga un homicidio y él está entre los imputados.

"La familia Durán es una familia con profusos antecedentes delictuales, sobre todo Gustavo Durán, alias 'El Paisa'”, confirmó el Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

El ministro dijo que era “indudable que tenían información previa” acerca del dinero que llevaba el camión, y advirtió que habría “una organización más grande que obtiene datos y planifica este tipo de hechos".

El monto de dinero recuperado, de acuerdo con lo que informó Delgado, coincidió con lo que había denunciado la firma láctea.