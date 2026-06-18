La defensa de la madre y su pareja señala discrepancias entre los informes de las pericias realizadas sobre el cuerpo. Qué dijo el juez de Comodoro Rivadavia.

Caso Ángel López: la estrategia de los acusados de matar al nene para que la causa pase a la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría involucrarse en la causa de Ángel López, el nene de 4 años que murió con evidentes signos de maltrato en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , si prospera una estrategia de la defensa de los dos imputados, Mariela Altamirano , la madre de Ángel, y Michel Kevin González, pareja de ella.

El planteo de Altamirano y González , que son representados en el juicio por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas, respectivamente, en principio fue denegado por el juez Alejandro Soñís.

Sin embargo, queda una instancia en la que la postura del magistrado podría ser revertida y, de este modo, la Corte Suprema pasaría a participar en el proceso judicial por la muerte de Ángel , ocurrida el 6 de abril pasado, por la cual Altamirano y González fueron detenidos y puestos en prisión preventiva el 12 de abril.

Dudas acerca de las pericias sobe el cuerpo de Ángel

La estrategia se basa en un cuestionamiento a las pericias realizadas sobre el cuerpo de Ángel. Los abogados defensores sostienen que hay contradicciones entre los informes, algo que Soñís rechazó. Puntualmente, se refieren a los hematomas detectados en la cabeza del nene.

Según el magistrado, las tres pericias oficiales que se llevaron a cabo coincidieron en lo sustancial, y la única discrepancia provino de los peritos de la defensa.

Lo dispuesto por Soñís, no obstante, debe ser refrendado por un tribunal integrado por otros dos jueces.

En caso de que no sea así y que la resolución del juez que lleva la causa fuese revocada, será el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia el que deberá resolver cuál de las pericias tiene la razón en lo que respecta a la infiltraciones de sangre detectadas en los tejidos del cerebro de Ángel.

El foco puesto en un electroencefalograma

La clave pasa por el origen de estos hematomas producidos por la rotura de vasos sanguíneos.

La defensa plantea que no fueron producidos por golpes -como sostiene la hipótesis principal de la acusación a Altamirano y González- sino que ocurrieron menos de 12 horas antes de la muerte, es decir, cuando Ángel ya estaba en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con esta postura, los hematomas habrían sido causados por un electroencefalograma que se le hizo al niño en el hospital.

Soñís rechazó esa hipótesis de la defensa, sobre el fundamento de que un electroencefalograma no genera lesiones de ningún tipo.

¿Podría intervenir la Corte Suprema?

Ahora, el tribunal deberá resolver cuál de las dos partes tiene razón, para definir si abre o no el camino hacia la Corte.

Fuentes de los Tribunales de Comodoro Rivadavia afirmaron que ninguna de las dos juntas médicas que se realizaron tras la autopsia planteó la teoría del electroencefalograma y, en cambio, ambas sostuvieron la de los golpes en la cabeza.

De tal modo, creen que el planteo de la defensa tiene muy pocas chances de prosperar.

La autopsia determinó que las causas de la muerte del niño fueron enfermedades desarrolladas en los días previos (bronquiolitis y bronconeumonía) y los traumatismos en su cabeza.