Caso Ángel López: por qué los médicos dicen que murió por bronquiolitis aunque confirma golpes en la cabeza.

El cuerpo forense que analizó la autopsia habló de patologías respiratorias y "traumatismos craneoencefálicos". Cómo queda la situación de la madre.
El análisis de la autopsia realizado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó que Ángel López, el nene de 4 años que murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, falleció a causa de patologías cardiorrespiratorias severas.
La pericia médica, no obstante, sostuvo la existencia de golpes en la cabeza del chico. Según Roberto Castillo, el abogado de Luis López -padre de Ángel-, estos traumatismos continúan siendo el eje central de la investigación.
Qué dijo la junta médica
Por la muerte del niño está detenida e imputada su madre, Mariela Altamirano, quien lo tenía a su cuidado desde noviembre de 2025, cuando le quitaron la tenencia a Luis. También Michel Kevin González, pareja de Altamirano, la otra persona con quien Ángel convivía.
De acuerdo con lo que informaron fuentes judiciales, la causa del deceso fue un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”, es decir, una infección en uno o ambos pulmones que terminó afectando varios órganos del pequeño.
En el informe, entre paréntesis, los peritos médicos anotaron “bronquiolitis y bronconeumonía” y agregaron el dato que puede ser clave en la causa: “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.
De este modo, sostuvieron la tesis de que las enfermedades pulmonares -bronquiolitis y bronconeumonía- fueron las que derivaron en el fallecimiento de Ángel.
Pero, al mismo tiempo, confirmaron que los golpes en la cabeza -”traumatismos craneoencefálicos”- existieron “en concomitancia”, es decir, junto con esas patologías respiratorias.
La imputación no cambia
Fuentes médicas citadas por el diario Infobae indicaron, en un cerrado lenguaje técnico, que el mecanismo de muerte fue una “hipoperfusión tisular grave multifactorial”. En palabras simples: que varios órganos del cuerpo de Ángel no recibieron suficiente oxígeno y sangre.
Según el mismo medio, los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo precisaron que se produjo una “anoxia anóxica”, es decir, ausencia casi total de oxígeno en el organismo.
Otra fuente con acceso a la causa reveló que, el 5 de abril, cuando Ángel ingresó a la guardia del Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia, el diagnóstico fue “coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio con desconocimiento de la causa del mismo, neumonitis causada por inhalación de vómito. Diabetes insípida (N. de R.: pérdida severa de líquidos)”.
Por lo pronto, la Fiscalía mantendrá la imputación por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento contra Altamirano y González, con la posibilidad de que la madre quede señalada como autora y él, en calidad de cómplice.
"Ángel perdió siete kilos en cuatro meses"
Por su parte, el abogado Castillo remarcó que, más allá de las patologías respiratorias, la junta médica identificó “los traumatismos”.
El letrado consideró “raro” que hubieran aparecido la bronquiolitis y la neumonía con tanta preponderancia “respecto de lo que dice la autopsia”.
“La autopsia preliminar nos habló de los traumatismos producto de los golpes en la cabeza”, indicó.
“Una infección respiratoria no se produce de la noche a la mañana. Una infección respiratoria, una neumonía, va creciendo con ciertos síntomas que se pueden producir en una semana o en un lapso de 4 o 5 días”, sostuvo Castillo.
Asimismo, aseguró en los cuatro meses que Ángel pasó en Comodoro Rivadavia al cuidado de Mariela y González “perdió siete kilos”, es decir, casi dos kilos por mes.
“Cuando se lo quitan (a Luis López y su pareja, Lorena Andrade) la psicóloga y la asistente social, Ángel pesaba 26 kilos y cuando pierde la vida ingresa a la guardia con 19 kilos”, relató.
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