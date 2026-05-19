Lo investiga una fiscalía de CABA, donde está radicado. Tiene denuncias por al menos 16 casos, incluyendo la tortura y muerte de la mascota de un niño.

Quién es el chef de la Patagonia al que acusan de ser un asesino en serie de gatos.

Un chef de Santa Cruz, de 27 años, llegó a las primeras planas nacionales por la sospecha de un hecho tan curioso como aberrante.

Al joven de Puerto San Julián, que actualmente reside en el barrio de Recoleta , en Capital Federal, se lo acusa de haber matado al menos 16 gatos después de contactar a organizaciones rescatistas para adoptarlos.

El acusado, identificado como Adriel Caminos Ortega, es investigado ahora por la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente ( UFEMA ) del poder judicial porteño.

La primera denuncia contra él fue realizada el 4 de marzo pasado. El abogado Alexis Marrocco, quien la presentó, aseguró que el cocinero “se ganaba la confianza de las rescatistas, que en un 90% eran mujeres”, recibía a los animales y estos morían pocas horas más tarde.

Hombre acusado de matar gatos Es de Santa Cruz y lo acusan de haber matado al menos 16 gatos.

Las propias organizaciones rescatistas “escracharon” al santacruceño en redes sociales, a pesar de que él cerró todas sus cuentas.

Así, en los últimos días mencionaron que “estudia en la Facultad de Derecho de la UBA” y que “se recibió en el IGA (Instituto Gastronómico de las Américas)”.

Los relatos sobre el cocinero de la Patagonia

“Te voy a contar quién es este monstruo, quién es este sujeto y por sobre todas las cosas para que tomes los recaudos necesarios y tengas mucho cuidado porque probablemente este sujeto esté muy cerca tuyo, ya que se camufla entre las personas que son muy vulnerables”, relató Daniela Barrionuevo, una usuaria de Instagram, en un video que se volvió viral.

Hombre acusado de matar gatos (1) Es de Puerto San Julián, Santa Cruz, y lo acusan de haber matado al menos 16 gatos.

“Se presenta como una persona decente, como una persona que tiene experiencia con los gatos. Este sujeto decía ser colaborador de la ONG, que tenía mucha experiencia en lactancia. Un montón de cosas para conquistar a la rescatista o a una persona que simplemente había encontrado un gato y necesitaba darle tránsito”, detalla la publicación.

Una gata y sus gatitos, adoptados y muertos

Otro relato tiene que ver con la adopción de una familia de gatos rescatados de la calle, que terminó con todos muertos.

“Buen día, me ofrezco”, escribió Adriel en el perfil “Almas felinas”, para cuidar en tránsito a una gata tricolor con sus crías.

Mandó una foto de una ventana con red protectora, aclaró que ya había tenido tránsitos anteriormente, y hasta preguntó si les habían realizado exámenes médicos a los gatos.

”Me preocupan más los gatitos porque me pasó de gatitos bebé de la villa que fallecieron por algo que traen de la calle", afirmó.

El tránsito era de al menos dos meses y Gabriela, de “Almas felinas” le ofreció comida, piedritas, bebedero, comedero y una cama para que la gata que había parido pudiera estar cómoda.

Tras la entrega, la primera foto que recibió la rescatista por Whatsapp la dejó tranquila: se veía a la gata amamantando a sus crías.

La siguiente fue muy distinta y aterradora: la gata, rígida, en el suelo, totalmente mojada. Ella y sus gatitos habían muerto.

La tortura al gatito Charlie

Daniela también contó otro episodio en el que, supuestamente, el chef fue a la casa de una conocida “de la iglesia” para cuidar a su hijo.

“Ellos tenían un gato, el gatito Charlie. Lo torturó, lo asesinó delante del niño”, afirmó.

“Tenemos un montón de pruebas con un montón de rescatistas que fueron víctimas de este sujeto”, agregó la denunciante.

Ahora, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires debe determinar si el joven de Santa Cruz es realmente un “asesino de gatos”. La investigación está abierta y, según informó el diario Infobae, se están tomando declaraciones a testigos incluyendo el niño que habría presenciado el caso del gato Charlie.