Revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la reforma impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que lo celebró en redes.

La Corte Suprema avaló la ampliación del Tribunal Superior de Santa Cruz y asumen cuatro nuevos jueces.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin este jueves al conflicto institucional que paralizó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz durante meses, en una prolongada crisis institucional .

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , el máximo tribunal nacional declaró la validez de la Ley Provincial N° 3.949 y habilitó la incorporación inmediata de cuatro nuevos jueces al cuerpo, que ahora deberá quedar integrado por nueve miembros .

El fallo revocó la sentencia del TSJ santacruceño que había declarado inconstitucional la reforma y señaló que la decisión local presentaba "graves defectos de fundamentación" con "marcada trascendencia institucional" , dado que estaba en juego la correcta integración de uno de los poderes del Estado provincial.

Qué dijo la Corte Suprema

La Corte sostuvo que los jueces designados no enfrentan impedimentos para asumir sus cargos "previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes" y que deberán intervenir en todas las decisiones del tribunal a partir de la sentencia.

Un punto central del pronunciamiento fue la falta de legitimación de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, que había impulsado la acción de inconstitucionalidad contra la reforma.

Corte Suprema de Justicia de la Nación - 2026 Los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

La Corte determinó que el gremio no acreditó un interés "personal, directo y concreto" que justificara su intervención judicial, y sobre esa base rechazó la demanda con costas.

Un ex gobernador, en el nuevo TSJ de Santa Cruz

Uno de los cuatro magistrados habilitados para asumir es Sergio Acevedo, ex gobernador de la provincia y ex jefe de la SIDE durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Junto a él se sentarán en el Supremo Tribunal José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.

Acevedo y González Nora habían jurado el 26 de septiembre de 2025 ante el entonces presidente del TSJ, Daniel Mariani.

De la Vega y Contreras Agüero, en tanto, lo hicieron el 8 de octubre de 2025.

Pero pese a los juramentos, los cuatro fueron bloqueados: no percibieron su salario y se les impidió el ingreso al edificio judicial.

Santa Cruz - Claudio Vidal y el ex gobernador Sergio Acevedo Claudio Vidal con Sergio Acevedo, cuando éste juró como juez del TSJ. La Opinión Austral

Ahora, el STJ cumplirá el mandato de la Corte remitiendo los expedientes para que todos asuman y, según anticipó La Opinión Austral, el lunes el Tribunal ampliado se reunirá pro primera vez con sus nueve miembros.

Una crisis que duró meses

El conflicto se desató poco después de que en agosto de 2024 la Legislatura santacruceña aprobó la Ley 3.949 para ampliar de cinco a nueve el número de integrantes del TSJ.

El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista "Por Santa Cruz" con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial, y chocó con el rechazo del kirchnerismo, que había gobernado la provincia por más de dos décadas y había sido derrotado por Vidal en diciembre de 2023..

Los cuatro vocales entonces en funciones, Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, declararon nulos los juramentos de los nuevos integrantes y, el 17 de diciembre de 2025, declararon inconstitucional la ley.

STJ Santa Cruz - ampliación Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

También removieron al juez Mariani de la presidencia del cuerpo, en una decisión que el propio magistrado y el gobierno provincial calificaron como adoptada sin el quórum legal requerido.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron vínculos directos de esos vocales con el kirchnerismo: Basanta fue ministro de Alicia Kirchner, Fernández se desempeñó como asesora en la Secretaría Legal y Técnica de Néstor Kirchner, y Ludueña es hija de un senador kirchnerista.

La resolución de la Corte llegó luego de dos exhortaciones previas al TSJ para que remitiera los expedientes.

El 23 de abril de 2026 el máximo tribunal ya había requerido el envío con carácter urgente; y el 6 de mayo reiteró la intimación con un plazo de 48 horas.

La causa que dio origen al proceso fue caratulada "Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz s/ acción de inconstitucionalidad".

Vidal: "Fin de la impunidad en Santa Cruz"

El gobernador Claudio Vidal celebró inmediatamente el fallo de la Coprte en un mensaje publicado en su cuenta de X titulado "Fin de la impunidad en Santa Cruz".

"¡Se terminó!", escribió el mandatario al inicio de la publicación, en la que aseguró que "se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables" y que "en Santa Cruz ya no todo vale".

Vidal - X - corte

"Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo."

Vidal remarcó también que la Corte "dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949" y que la decisión implica que "la ley vuelve a ser igual para todos".