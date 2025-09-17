La Corte Suprema dio luz verde para subastar los bienes de la empresa de Lázaro Báez

Se habilitó que los bienes de Austral Construcciones sean sometidos a una subasta. Un Tribunal había pedido frenar el remate en caso de ser decomisados.

Con esta compañía el empresario ganó una verdadera fortuna gracias a toda la obra pública que realizó para la provincia de Santa Cruz.

La Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia existente entre un juzgado comercial y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 sobre la subasta de bienes de Austral Construcciones SA , empresa declarada en quiebra y vinculada al empresario Lázaro Báez .

Resulta que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°5 que tramita la causa Hotesur-Los Sauces , en la que Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo están imputados, pretendían que desde el juzgado comercial se abstuvieran de subastar los activos de Austral Construcciones , argumentando que dichos bienes podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena penal.

Este pedido se fundamentó en la existencia de medidas cautelares sobre dichos activos, dispuestas en la causa penal con miras a un posible decomiso. Desde la Procuración General, en línea con lo resuelto por la Corte, se sostuvo que no existe prioridad de la pretensión penal por sobre los derechos de los acreedores en un proceso de quiebra. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que los bienes no pueden quedar fuera del régimen universal de la ley de Concursos y Quiebras.

La Corte debía definir si correspondía priorizar la causa penal, orientada a la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita, por sobre el proceso de quiebra comercial destinado a resarcir a los acreedores de una firma en bancarrota.

El máximo tribunal intervino para dirimir este conflicto de competencias entre ambos fueros y, al dictar su resolución, adoptó en su totalidad los argumentos y conclusiones del dictamen elaborado por el procurador general interino, Eduardo Casal.

De esta forma, a partir del fallo que se conoció este martes, está previsto que la subasta continúe el próximo 25 de septiembre, cuando se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.

La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.

Según indicaron, en los próximos días se conocerán los detalles de cada lote de los bienes a subastar en la página de la Corte Suprema de la Nación. A través de la Dirección de Subastas Judiciales se podrá llevar adelante el trámite y los bienes se exhibirán el 19 y 20 de este mes, de 10 a 14 horas.

Cuál es el origen de este conflicto

La quiebra de Austral Construcciones se decretó el 27 de junio de 2018 y derivó en la subasta de diversos activos, incluyendo vehículos, maquinaria vial, herramientas e inmuebles, cuyos fondos se destinaron principalmente a saldar deudas con la AFIP, el Banco Nación y a cubrir honorarios del proceso concursal.

En paralelo, la causa Hotesur-Los Sauces tuvo un recorrido complejo: en 2021, el TOF 5 sobreseyó a los acusados, pero la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión en septiembre de 2023, ordenando la continuidad del juicio, salvo para Florencia Kirchner, que quedó sobreseída. La causa aún no tiene fecha de inicio de juicio oral.

La Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas en diciembre de 2024 y ordenó que se lleve adelante el juicio, que aún no tiene fecha de inicio.