Santa Cruz ofreció U$S 2 millones para comprar el emblemático obrador de la constructora de Lázaro Báez

Está a 6 kilómetros de Río Gallegos , en una ubicación estratégica. El gobierno provincial quiere transformar el inmueble, abandonado desde 2016, en un polo productivo industrial.

El obrador de Austral Construcciones en Santa Cruz se convirtió en un símbolo de la corrupción.

El gobierno de Santa Cruz presentó oficialmente una oferta de USD 2.000.000 para quedarse con el obrador principal de Austral Construcciones , la empresa de Lázaro Báez que se encuentra en proceso de quiebra desde 2017 y en manos de la Justicia en el marco de la causa de Vialidad .

La propuesta de la administración de Claudio Vidal trascendió poco antes de una nueva medida judicial contra los bienes del empresario santacruceño preso por corrupción y fue presentada en el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 , que tramita la liquidación de Austral Construcciones SA.

El inmueble es el último activo inmobiliario pendiente de subasta dentro del proceso de venta de los bienes de la empresa, y tiene una hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina .

Para respaldar su intención de compra, el Estado santacruceño depositó $256.000.000, informó el diario La Nación. El monto fue colocado en un plazo fijo renovable cada treinta días con tasa preferencial, en base a lo que dispuso el juez subrogante Jorge Sícoli

La operación está siendo manejada con absoluta reserva por el directorio de la empresa estatal "Santa Cruz Puede SAU" y el fiscal de Estado, Ramiro Castillo. Ambos presentaron una propuesta de venta directa a favor de esta sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.

El predio se encuentra ubicado sobre la Ruta 3, a sólo 6 kilómetros del centro de Río Gallegos y en el acceso al aeropuerto internacional. Esta posición estratégica, sumada a los amplios galpones inactivos, despertó el interés del gobierno provincial.

Sin embargo, el inmueble también figura en la lista de bienes que podrían ser decomisados si para el próximo 13 de agosto los nueve condenados en la causa Vialidad -incluyendo a Báez- no aportan $684.990.350.139,86. Los peritos de la Corte Suprema determinaron que estos activos serán confiscados si no se cumple con el pago.

Madera, calzado, alimentos y gallinas ponedoras

Santa Cruz Puede SAU -creada el año pasado durante el primer año de gestión de Vidal- detalló ante la Justicia los emprendimientos que desarrollaría en las instalaciones: proponen un aserradero móvil para la explotación sustentable de lenga y ñire con base en la cordillera, pero con procesamiento en Río Gallegos.

También proyectan instalar una fábrica de ensamblado de calzado industrial para abastecer la demanda de la actividad minera y petrolera, una planta de fraccionamiento de víveres para programas sociales, una planta de alimento balanceado para la producción agropecuaria y una unidad de producción avícola especializada en cría de gallinas ponedoras.

Los enormes galpones de la constructora permanecen abandonados desde 2016 y anteriormente albergaron centenares de maquinarias y vehículos. Aunque cuentan con seguridad para prevenir robos y saqueos, no pudieron evitarse los daños causados por las condiciones climáticas por falta de mantenimiento.

El obrador de la constructora de Lázaro Báez, cerca del acceso al aeropuerto de Río Gallegos, está en una ubicación estratégica.

Gustavo Sívori, presidente de "Santa Cruz Puede SAU", firmó la propuesta para adquirir el inmueble en su estado actual por USD 2.000.000 a pagar en pesos al tipo de cambio oficial, dentro de los diez días posteriores a la confirmación de la operación.

La oferta incluye el pago del IVA, la comisión a martilleros y los impuestos provinciales. Además, la empresa estatal se compromete a actuar como depositaria de la documentación de la quiebra que permanece en el predio, destinando un espacio específico para tal fin.

También se harían responsables de las máquinas y bienes de terceros que aún se encuentran en el lugar, gestionando su traslado o devolución.

Por último, en caso de existir otras ofertas, solicitaron ser reconocidos como primeros oferentes con derecho a mejorar su propuesta.

Austral Construcciones, titán de la obra pública

Austral Construcciones S.A., fundada por Lázaro Báez y declarada en quiebra en 2017, tuvo un papel central en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, acumulando 51 contratos en Santa Cruz y otras provincias.

La causa judicial que llevó a su quiebra incluyó investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. Y las 51 obras fueron objeto de investigación en la causa Vialidad.

Después de casi una década de inactividad en un predio estratégico y emblemático de Río Gallegos, su regreso depende ahora de las últimas definiciones de la Justicia, que definirá si se acepta la oferta del gobierno de Vidal.