El hijo menor de Lázaro Báez va a juicio, acusado de vender 250.000 kilos de lana que estaban embargados

Susana Inés Santrasola, interventora que la Justicia designó en la empresa Austral Agro, describió en un informe presentado en la causa, las sospechas sobre el modo en que se habría realizado una venta millonaria de lana.

"Según comentarios de la zona, la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora", detalló en su documento oficial.

Ahora, la jueza procesó tanto a Leandro Báez como al contador César Andrés por el delito de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

“Tenían pleno conocimiento del embargo"

En su resolución de primera instancia, Capuchetti fue categórica al destacar que tanto Báez como Andrés tenían "pleno conocimiento de las medidas cautelares que afectaban a la firma y de las restantes medidas de resguardo".

La magistrada subrayó que "mediante su accionar deliberadamente ocultaron el faltante de una relevante cantidad de lana producida ante los veedores y la interventora judicial designados, con la consecuente afectación patrimonial que ello implicó".

Los abogados defensores Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe apelaron la decisión, pero la Cámara Federal confirmó los procesamientos en julio del año pasado.

En concreto, Leandro Báez está imputado por la comercialización de 249.793 kilos de lana que se encontraban inmovilizados judicialmente.

Lazaro Baez Lázaro Báez, empresario de Santa Cruz.

En su momento, el joven intentó trasladar la responsabilidad hacia Elizabeth Gasaro, abogada de su padre, acusándola de haber vendido la mercadería en el mercado negro.

Sin embargo, la Justicia terminó procesándolo a él y al contador de la familia. El fallo de la Cámara Federal explicó que "para lograr tal cometido, Leandro Báez se valió del contador público César Gerardo Andrés -coordinador de la operatoria comercial de la firma- quien brindó una colaboración indispensable al obstaculizar la obtención de información contable".

Según la acusación, la colaboración del contador resultó clave para impedir que tanto los veedores judiciales como posteriormente la interventora Santorsola pudieran acceder a la información real de la empresa.

Votante de Milei, sin diálogo con Lázaro Báez

En noviembre de 2024, Leandro Báez fue noticia al revelar públicamente que no compartía la ideología kirchnerista de su familia y que había votado a Javier Milei en las elecciones presidenciales.

"Como en todos lados, acá [en Santa Cruz] quedó demostrado que la gente estaba cansada. Queríamos un cambio", explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

"Todos piensan que porque yo soy el hijo de Lázaro voy a votar a un kirchnerista; y no, tengo una familia, tengo que ir al supermercado a comprar y uno sabe lo que cuesta el día a día".

Según sus declaraciones, Milei representaba "una cara nueva, con cosas que decía que por ahí en algunas podemos coincidir y en otras no, pero siempre dijo lo que pensaba".

El joven también reveló que hacía más de un año que no mantenía contacto con su padre. "A Lázaro no le gusta que le diga ciertas cosas y no comparto cierta gente que tiene alrededor", confesó.

Leandro relató que cuando visitaba a su padre en el penal de Ezeiza "estaba todo bárbaro", pero al regresar a Río Gallegos "le comían la cabeza" con comentarios sobre sus declaraciones.

Lázaro Báez estuvo en el primer tramo de cumplimiento de pena en esa cárcel de la zona sur del Gran Buenos AIres, hasta que en junio de 2024 le concedieron la detención domiciliaria y fue trasladado a su casa de El Calafate. Este año le revocaron el beneficio y recientemente fue alojado a u un penal de la provincia de Santa Cruz.