Ruta del dinero K: quiénes son los seis imputados que pidieron detener

Entre ellas está, Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I -y ex esposo de la actriz Iliana Calabró- quien tiene una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

Junto a Rossi, ordenaron detener al ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez, Juan Alberto De Rasis; el ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández; el ex empleado de la financiera S.G.I; Carlos Molinari y Eduardo Castro.

"Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal", solicitó el fiscal.

Sobre los seis hay medidas para que no se fuguen, pero además se solicitó que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y edad, ya que varios tienen más de 70 años.

Según la justicia, estas seis personas tuvieron distintos roles en el armado de la maniobra para que Báez lave 55 millones de dólares a través del envío de esos fondos fuera del país para luego reingresarlos. Para eso se usaba a S.G.I, la financiera que era de Federico Elaskar, también condenado a tres años de prisión pero con la pena en suspenso.