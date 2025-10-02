Novedades del escándalo Espert-Machado: un documento del Bank of America, 35 vuelos y una foto inédita

La investigación judicial incorporó nuevos elementos que refuerzan el vínculo entre el diputado y el empresario acusado de narcotráfico.

El escándalo que involucra al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert con el empresario Fred Machado , requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, sumó en las últimas horas nuevas pruebas documentales que comprometen aún más al economista liberal. Una planilla oficial del Bank of America y la comprobación judicial de 35 vuelos en aviones del empresario conforman el núcleo de las últimas revelaciones.

La novedad más importante proviene de un documento bancario estadounidense que confirma el trascendido que puso el tema en el centro de la agenda: el Bank of America registró una transferencia de 200.000 dólares realizada el 22 de enero de 2020 desde una compañía vinculada al holding de Machado hacia una cuenta atribuida a Espert . El documento forma parte de una causa judicial abierta en Texas y contradice los intentos del dirigente libertario por minimizar o desmentir la existencia del vínculo económico.

Hasta ahora, Espert había calificado la transferencia como “una anotación en un papel cualquiera de una contabilidad paralela”, en referencia a los dichos de Juan Grabois , quien difundió inicialmente el dato. Sin embargo, la planilla oficial del banco estadounidense le otorga validez documental al movimiento de fondos y fortalece la hipótesis de financiamiento ilícito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andreslerner90/status/1973888657703710849&partner=&hide_thread=false La contabilidad del Bank Of América confirma la transferencia de u$s 200.000 del narcotraficante Fred Machado a José Luis Espert. La documentación está en la causa que tramita en Estados Unidos. pic.twitter.com/eaD2G2iG4K — Andres Lerner (@andreslerner90) October 2, 2025

35 vuelos en aviones de Machado

Paralelamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que durante la campaña presidencial de 2019, Espert utilizó al menos 35 veces aeronaves pertenecientes a sociedades de Fred Machado. En al menos cinco de esos vuelos, el empresario acusado habría viajado junto al hoy diputado nacional.

Estas conclusiones surgen de la causa 1780/2021, en la que declaró el piloto Axel Vugdelija, quien dijo haber volado “dos o tres veces” el avión N28FM a pedido directo del entorno de Espert. Según su testimonio, una asistente del candidato le pasaba los itinerarios y listados de pasajeros. En otro tramo de la causa, el ex piloto naval Juan Gatti, gerente de operaciones de Med Aviation, también confirmó el uso intensivo de los aviones por parte del espacio político que encabezaba Espert.

Al momento, Espert intentó desmarcarse de cualquier vínculo directo con Machado. Asegura que conoció al empresario en 2018 durante un evento social y que el ofrecimiento de usar su avión surgió para una presentación de su libro La sociedad cómplice en Viedma. Argumenta además que la contratación de los vuelos era responsabilidad del partido UNITE, bajo cuya boleta compitió como candidato “extrapartidario”.

espert con fred machado La foto inédita que publicó La Nación este jueves que muestra a José Luis Espert junto a Fred Machado.

“Yo no revisé ni siquiera vi las rendiciones”, sostuvo en su descargo. “Supuse que todo estaba en regla y que la responsabilidad era del partido. No tenía conocimiento efectivo ni potencial de que Machado estuviera involucrado en delitos graves”.

Sin embargo, esa estrategia defensiva choca con declaraciones contradictorias. La ex jefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, declaró que Machado participó activamente en la campaña y que había aportado dinero. Y el titular del partido UNITE, José Bonacci, sostuvo que Espert le pidió justificar aportes provenientes de Machado.

ESPERT FRED MACHADO

La Justicia investiga tres causas paralelas

La causa federal a cargo de Martínez de Giorgi , iniciada por denuncias de 2021, en la que se investiga el uso de aviones de Machado y el posible encubrimiento del financiamiento.

La denuncia de Juan Grabois , radicada ante el juez Lino Mirabelli , que se centra en la transferencia de 200.000 dólares. Mirabelli pidió informes a la causa de De Giorgi para evaluar una posible unificación de expedientes.

La investigación electoral abierta por la jueza María Servini, quien rechazó la rendición de gastos de UNITE en la campaña 2019 por irregularidades millonarias. El fiscal Ramiro González indaga al presidente del partido, Bonacci, por no declarar ingresos ni egresos por más de 60 millones de pesos.

La situación de Fred Machado

Fred Machado, de 57 años, está detenido en la Argentina desde 2021, por una orden de captura internacional emitida por la Justicia estadounidense. Cumple prisión domiciliaria en una mansión en Viedma. En el expediente texano, se lo acusa de formar parte de una red transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, con ramificaciones en Estados Unidos, México, Colombia y la Argentina.

chacra la gringa fred machado rio negro La chacra de Fred Machado en Río Negro.

Su nombre ya había surgido en causas resonantes del país, como el “narcoavión” de los hermanos Juliá y los vuelos de Lázaro Báez. En la actualidad, es señalado como posible financista de campañas políticas, entre ellas la de Espert en 2019.

Por el momento, Espert descartó bajarse de la candidatura y asegura que se trata de “una operación política” para perjudicarlo. “Me siento más fuerte que nunca”, dijo.