Guillermo Francos pidió una respuesta "clara y contundente" a José Luis Espert por su vínculo con Fred Machado

En medio de la polémica por la relación entre diputado y el empresario vinculado al narcotráfico, el Jefe de Gabinete sentó su postura.

Tras las acusaciones que vinculan a José Luis Espert con el empresario Federico “Fred” Machado , relacionado con el narcotráfico, Guillermo Francos le exigió al diputado de La Libertad Avanza que aclare la situación. “Considero que debe ofrecer una explicación clara y contundente ”, afirmó.

Este jueves, en el marco del evento Agribusiness Amcham Argentina, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, siguió la línea de Patricia Bullrich y exigió a José Luis Espert que brinde explicaciones para despejar las acusaciones que recaen sobre él.

“No es una situación menor en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido como varios temas que han sido utilizados. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad", expresó, y agregó que "él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación".

ESPERT FRED MACHADO Guillermo Francos pidió explicaciones a Espert.

Respecto al pedido de parte de la oposición de que Espert deje su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, opinó que "lo que se quiera hacer con respecto a la campaña, Grabois o el que sea, o los intentos del Congreso de sacarlo de la comisión o destituirlo y las historias que se crearon estos días, forman parte de la política en un periodo casi de días para las elecciones, que es bastante habitual. Pero cuando uno es tan minoría en el Congreso, las mayorías se muestran más combativas. Hay que clarificar y superar este momento”.

La palabra de Patricia Bullrich

Durante una entrevista radial, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a la polémica y aseguró que "no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco".

Además, sostuvo que el diputado "tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas".

"Espert tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron, me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar", indicó la ministra.

bullrich (1)

Respecto a la declaración del vocero presidencial Manuel Adorni, que se refirió a este vínculo como una "operación refritada", Bullrich agregó: "Creo que la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia. Cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en tus columnas vertebrales como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos".

Por su parte, Espert afirmó que cuando sea citado en los tribunales responderá: "No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo".