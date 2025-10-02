Polémica en el aeropuerto Chapelco: el insólito motivo por el que frenaron las obras

En el aeropuerto Chapelco se está llevando a cabo una serie de remodelaciones y mejoras en el predio ante el aumento de pasajeros.

La empresa NeuquénTur S.E.P . avanza con las obras en el aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes , pero se encontró nuevamente con un problema que ya había frenado trabajos antes de la temporada invernal: varios vehículos permanecen estacionados dentro del predio, lo que impide la circulación de las máquinas y retrasa las tareas de los operarios.

Desde la firma explicaron que se trata de la reubicación de las arrendadoras de autos y de una obra de electrificación clave para modernizar el sector. “Estamos realizando una inversión que va a traer beneficios para el desarrollo de San Martín y Junín de los Andes. No sólo busca mejorar el servicio a los turistas, sino también abrir la posibilidad de sumar nuevos prestadores en el futuro”, detallaron.

El inconveniente, sin embargo, es concreto. Los trabajos no pueden avanzar hasta que los propietarios de los vehículos retiren sus autos del lugar. "Hay coches que permanecen estacionados día y noche dentro del aeropuerto. Esta práctica se naturalizó con los años, en parte porque actualmente no se cobra por dejar el vehículo en Chapelco", señalaron desde NeuquénTur.

aeropuerto chapelco san martin de los andes.jpg

El problema genera demoras

La situación preocupa a la empresa porque los plazos son ajustados. El objetivo es tener lista la obra antes del inicio de la temporada estival, cuando el aeropuerto recibe una gran cantidad de vuelos y pasajeros. "Necesitamos que la ciudadanía de San Martín y Junín se acerque a retirar sus autos lo antes posible. De esa manera podremos continuar sin más demoras", insistieron.

El problema del estacionamiento en el aeropuerto Aviador Campos no es nuevo. Durante los trabajos ejecutados en la previa de la temporada de invierno ocurrió exactamente lo mismo: autos que permanecían en el predio y obligaban a frenar la labor de las máquinas. En aquella oportunidad, las autoridades ya habían pedido colaboración, pero las respuestas fueron escasas.

Ahora, la administración del aeropuerto volvió a emitir un llamado firme a la comunidad. "Pedimos a los vecinos que se hagan eco de esta petición. Se trata de una obra que impactará directamente en la calidad del servicio y en el desarrollo turístico de toda la región", remarcaron.

Aeropuerto Chapelco avioneta Rodolfo Ramírez

Cómo desalentar el estacionamiento prolongado

Además, anticiparon que se está trabajando en un cambio de fondo: la implementación de un sistema de cobro por el estacionamiento en el aeropuerto. "Es una medida que busca ordenar la situación. El servicio que se brinda a los pasajeros que llegan en sus vehículos particulares no puede seguir siendo gratuito, porque genera prácticas que perjudican el funcionamiento general", explicaron.

De concretarse, esta modificación permitiría desalentar el estacionamiento prolongado y liberar espacio para quienes realmente lo necesitan. “La idea es que el aeropuerto funcione como corresponde, y que los servicios estén a la altura de lo que demandan los visitantes”, sostuvieron desde NeuquénTur.

Mientras tanto, las máquinas y los trabajadores esperan que los dueños de los autos retiren sus vehículos. La obra de electrificación y reubicación de arrendadoras está frenada, y el tiempo corre en contra. "Queremos que el aeropuerto esté listo para la temporada de verano. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos", concluyeron.