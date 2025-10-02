Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina, quien lleva tres semanas internado

Thiago Medina sufrió el 12 de septiembre un accidente vial en moto que lo dejó en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega hace tres semanas. A raíz de esta situación, el ex Gran Hermano tuvo que ser sometido a una operación y tiene que realizar un abordaje médico integral para su recuperación.

Allí se encuentra en la unidad de terapia intensiva , atravesando un delicado cuadro clínico con sus pulmones seriamente comprometidos. Un nuevo parte médico del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, brindó detalles de su salud este jueves.

Según indicaron, el joven de 22 años " continúa en una evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud".

thiago-medina-portada

Quien se encarga diariamente de comunicar a través de redes sociales el estado de salud del joven es Daniela Celis, ex pareja y madre de sus hijas, quien llevó tranquilidad y esperanza a los seguidores del entorno familiar.

"Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal", reveló en su cuenta de Instagram.

Celis, desde una visión optimista, escribió: "¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente!". Y concluyó: "Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe".

Thiago Medina habló por primera vez

Daniela Celis contó que su expareja habló por primera vez a casi 20 días del terrible accidente que sufrió con la moto y que lo dejó en grave estado, internado en terapia intensiva. “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, relató la influencer este lunes en sus historias de Instagram.

"Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital", pidió Daniela.

Thiago Medina-Daniela-Portada

Sobre este primer contacto que tuvo con Thiago, la ex Gran Hermano detalló: "Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’". De esa manera, Daniela se mostró totalmente emocionada por la evolución que mostró en el papá de sus hijas, a casi 20 días del choque con la moto en Moreno.

Qué es la atelectasia, el grave diagnóstico del ex Gran Hermano que pone en riesgo su vida

Según contó la ex Gran Hermano Daniela a los medios, el joven fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que pone en riesgo la vida de Medina. "Está con los pulmones comprometidos. Tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón que oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva", sumó Camilota, hermana de Thiago una semana atrás.

La atelectasia, según Johns Hopkins Medicine, es el colapso de los alvéolos, los pequeños sacos de aire que permiten el intercambio de oxígeno en los pulmones.

De esta manera el tejido pulmonar no se expande de manera adecuada y compromete la oxigenación de la sangre.

Celis lo explicó como si fuera un "tapón de moco" y, según la medicina, existen dos formas principales de esta afección: la obstructiva, causada por chorros internos con mucosidad, cuerpos extraños o tumores; y la no obstructiva, vinculada a factores externos como neumotórax, derrame pleural o deficiencia de surfactante pulmonar.