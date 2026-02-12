Tras su separación de Thiago Medina, Daniela Celis confirmó que está saliendo con alguien

A la ex Gran Hermano le preguntaron por su actual relación con el padre de sus hijas y sorprendió con la respuesta.

A Daniela Celis le preguntaron si Thiago Medina , su ex pareja y padre de sus gemelas, es su “chongo”. La respuesta de la ex Gran Hermano fue tan confusa como inesperada y dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones .

En diálogo con Puro Show, la influencer enfrentó la pregunta clave sobre su relación actual con el papá de sus hijas: “Entiendo que si respondo a esa pregunta, perjudico a otra persona que no sé si quiere que lo cuente o no. Así que estamos…”, lanzó, dejando en claro que hay algo más detrás de la historia.

La mediática explicó entonces: “Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados, estamos solteros los dos. Él puede hacer lo que quiera con cualquier mujer. Supongo que yo podría hacer lo mismo con cualquier hombre".

image

Daniela Celis también se refirió a la dinámica familiar y a cómo se reparten las tareas con sus hijas gemelas y remarcó que en su casa hay un verdadero “equipazo” para cuidar a las nenas: “Tengo dos niñeras, la chica que limpia, más él, más yo, más mi mamá”.

“Tengo dos nenas, son gemelas en plena edad de los chicos cuando son terribles, entonces tenes que estár con mil ojos, que no les pase nada. Es un momento muy difícil”, confesó Daniela al programa de eltrece.

Daniela Celis rompió en llanto al hablar de su cuerpo luego de convertirse en madre

Daniela Celis confesó que, desde su llegada a Pinamar para participar del stream Patria y Familia, de Luzu, no se ha atrevido a entrar al mar, haciendo visible el conflicto que enfrentan muchas mujeres con su cuerpo posparto.

image

El programa reunió voces sobre la exposición corporal femenina y la mirada social. Fede Popgold arrancó el debate con una reflexión: “Me di cuenta del grado de exposición que tienen, sobre todo las mujeres, en la playa, que tenemos naturalizado”, señaló, subrayando la exigencia de mostrarse como espera el entorno.

Cami Mayans sumó su perspectiva acerca de la presión de la publicidad y la comparación impuesta por las marcas. “A veces te incentivan a mostrarte más, pero te envían mensajes como: ‘Cuidate las estrías y la piel’. Si nunca te habías fijado en eso, pensás: ‘Tengo estrías, tengo celulitis’. A lo largo de los años incorporé un montón de inseguridades que antes no notaba”.

Anita Espósito, por su parte, compartió cómo la inseguridad física la llevó a declinar invitaciones a la playa o la pileta: “No tenía la valentía o no me podía exponer porque no me gustaba mi cuerpo, porque no me sentía cómoda, porque no tenía esa actitud para llegar, ni siquiera para ir a la playa”. Explicó que construir una relación sana con el cuerpo requiere un esfuerzo sostenido.

image

Desde otra perspectiva, Lucas Spadafora recordó que los juicios nunca desaparecen: “Siempre hay algo para decir. En mi caso, siempre fue por estar demasiado flaco: te pasa algo, estás deprimido o tenés anorexia. Simplemente era mi contextura”. Señaló que la crítica afecta independientemente del tipo de cuerpo.

La intervención de Daniela Celis fue directa y profundamente emotiva. “A mí me remueve muchas cosas en el cuerpo, porque mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá y no me siento cómoda con mi cuerpo”, confesó entre lágrimas. Detalló cómo, desde que había llegado, no se metió nunca al mar. “Obviamente, tengo la marca de la cesárea, tengo cicatriz, estría, celulitis, todo lo que un embarazo te deja. Yo tuve dos, tuve un montón”.

Celis relató cómo los cambios físicos y la exposición cotidiana le afectan: “Cuando una amamanta, los pezones también, a algunas les pasa que se agrandan. Entonces, ¿qué malla te ponés, qué tapas, qué no, qué me gusta y qué no me queda?”. Añadió que su inseguridad la llevó a evitar las fotos. “Ayer fuimos con a tomar una hora de sol, y no los pude tomar. Me decían: ‘Necesito una foto’. ‘No, no me la saques’, le dije. No me siento cómoda, no lo estoy eligiendo, la paso mal, me pongo el vestido y me voy”.