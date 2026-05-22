Espectáculos La Mañana Paula Chaves Tildaron de racista a Paula Chaves por un comentario a Nacho Elizalde: qué dijo

La conductora en el streaming quedó expuesta por una frase particular que fue considerada como racista. Una tiktoker fue durísima contra ella en un video. + Agregar LM Neuquen en







Paula Cháves quedó en el centro de la polémica en las últimas horas por una frase desafortunada y que recibió duras críticas en las redes sociales. Es que la modelo tuvo un comentario racista durante el programa Tapados de Laburo en el streaming Olga durante un diálogo con el conductor del programa Nacho Elizalde.

Es que hablando con Ángela Leiva durante el programa, Elizalde habló de su novia: “¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia...”, contextualizó el panelista. Inesperadamente, la histórica modelo lanzó una frase que hizo ruido y no generó una reacción de felicidad en el rostro del conductor: “Te viene a mejorar la raza”, dijo inesperadamente. La frase fue considerada como discriminatoria en las redes sociales que estallaron.

Al escuchar la frase, la tiktoker Fati Tejeda la cruzó en un video: “Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada”. En su relato, sumó: “Nuestra propia constitución de 1853 explícitamente en el artículo 25 hablaba de fomentar la inmigración europea. Argentina debía volverse más civilizada, más moderna y para muchos eso significaba volverse más blanca”.