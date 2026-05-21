El chef Christian Petersen debió ser internado nuevamente: qué le pasó

Ingresó al Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires en la noche de este jueves. A última hora de la noche no se había compartido un reporte médico oficial.

Al cumplirse cinco meses de haber sido internado en la terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes , el chef Christian Petersen debió ser ingresado en la noche de este jueves en el Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Siempre de acuerdo al portal, Petersen fue recibido en la guardia del hospital y luego de su evaluación, los médicos constataron su estado y procedieron a estabilizarlo. Se informó que una vez estabilizado fue traslado al pabellón psiquiátrico del sanatorio para continuar con la atención especializada.

El antecedente en Neuquén

El reconocido chef participaba, a mediados de diciembre de l 2025, junto a otras personas, de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín. El comportamiento que encendió las alertas incluyó acciones inusuales y peligrosas. “Se sacó los zapatos, las medias, la ropa y empezó a correr. Estaba agresivo”, detalló la periodista Fernanda Iglesias, en su momento, señalando que la efusividad y la agresividad del ex "Gran Premio de la Cocina" motivaron la inmediata intervención de Ezequiel Caporaletti, el guía que lo acompañaba. La rapidez y decisión del profesional fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.

Sofía Zelaschi saliendo del hospital de San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Contó lo que sintió en el Lanín

Tras la descompensación e internación en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en el que luchó por su vida, el referente gastronómico contó su versión al diario La Nación.

"A la mitad de la subida vi que había mucha gente en el cerro y me quise bajar. El guía me dijo ´te conviene seguir´porque ya estábamos ahí. Llegué a la base donde se hace la previa antes de hacer cumbre y el guía me dice 'mañana hacemos cumbre'. Le respondí: No, mañana yo me vuelvo a casa, porque no es lo que yo me imaginaba”, relató Petersen en su momento.

Dijo que había tenido un año muy difícil. Se le había muerto un sociodos meses antes de ese episodio. "Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente. Él ya sabía hacía un año que le quedaba poca vida y lo acompañamos con toda la familia Petersen y yo en lo personal mucho. Fue un golpe duro. También tuve un tema en diciembre medio violento, con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba reestresado. Y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico", agregó.

Christian Petersen

Contó que llegó una ambulancia, le dijeron: “Che, estás acelerado”. Luego lo llevaron al hospital de San Martín de los Andes.

"Claramente ellos vieron que me agarró un ataque de pánico, que me quería bajar, que podía haber hecho cumbre y dije que no, que quería estar a solas", señaló.

Añadió: "Llega la ambulancia, me pusieron un suero, me llevaron al hospital. Cuando llego me dicen que estoy con arritmia, que no me asuste, que me van a medicar. Y ahí me ataron y me medicaron. Hay 30 días en los que no sé qué paso".

E indicó: "Después me acuerdo que me desperté en el Hospital Alemán. Con mi hijo, mi mujer y mi mejor amigo diciendo: ´Escuchá, casi te morís´. Recién voy tres semanas desde que me dieron el alta. Hoy [lunes 26 de enero] se cumplen veinte días y recién ahora estoy recopilando las cosas manchadas, horribles, necias que dicen de mí. Cosas que no son".