Christian Petersen fue internado en San Martín de los Andes: pelea por su vida
El reconocido chef está internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo. Estaba participando en una excursión en el volcán Lanín.
Christian Petersen está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El reconocido chef participaba, la semana pasada, junto a otras personas, de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín.
Según publicó el portal Realidad Sanmartinense, la actividad de la que participaba el gastronómico contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín.
Petersen fue rescatado en medio de la montaña, sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes. De acuerdo al medio citado, en ese momento se detectó una fibrilación auricular y tras ser estabilizado lo derivaron a San Martín de los Andes, donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable.
El cuadro de salud del chef es delicado y trascendió que las pruebas toxicológicas habrían dado positivo. Por el momento, no se puede realizar el traslado a Buenos Aires y se encuentra acompañado de su esposa.
