Quién es Sofía, la exparticipante de “El Gran Premio de la cocina” que acompaña a Christian Petersen

El chef de 55 años está internado en terapia intensiva en el hospital de San Martín de los Andes.

Christian Petersen está internado en grave estado en el hospital Dr. Ramón Carrillo tras sufrir una arritmia cardíaca mientras realizada una excursión en el Volcán Lanín.

El chef que pelea por su vida está acompañado de su mujer Sofía Zelaschi , la joven de 26 años con quien se casó en abril de 2025 que viajó hasta la ciudad neuquina para seguir de cerca la evolución.

Sofía fue participante de la edición 2018 de El Gran Premio de la Cocina (El Trece) donde él era jurado. Pese a la diferencia de edad, la conexión entre ellos fue inmediata y la relación prosperó.

En una entrevista Petersen contó que Sofía había perdido la final de la primera temporada del reality y que seis meses después le ofreció trabajo. “Me pareció una de las mejores participantes del programa”, se sinceró en aquel entonces el chef.

“Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo “mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más, porque le encantás”, sumó en la entrevista y contó que al día siguiente de esa situación decidió escribirle por Instagram.

NOTICIAS 1

Ella estaba en pareja y a punto de casarse, pero eligió aceptar la propuesta laboral que tiempo después se convirtió en un romance.

El paso del tiempo los enfrentó a una fuerte crisis en 2021 que supieron superar y demostraron que el amor era mucho más fuerte que cualquier prejuicio.

La boda llegó más tarde y en abril de 2025, la pareja dio el gran paso. Con una celebración íntima para 150 invitados en San Isidro los cocineros celebraron su historia de amor. Hoy, Sofía acompaña al chef en uno de los momentos más difíciles de su vida.